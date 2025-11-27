Hà Nội 'chốt' thời điểm cấm xe môtô xăng trong vành đai 1 theo khung giờ

Ngày 27/11, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 28, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vùng phát thải thấp là khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông từ mức độ D đến F theo TCVN 13592:2022 đường đô thị - yêu cầu thiết kế; khu vực có chỉ số chất lượng không khí (AQI) đánh giá trong tối thiểu một năm gần nhất ở dưới mức trung bình theo số liệu các trạm quan trắc chuẩn của quốc gia và thành phố.

Thành phố quyết định lộ trình thực hiện từ ngày 1/7/2026, thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1, gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.

Từ ngày 1/1/2028 thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 1 và một số khu vực tại vành đai 2 trở vào gồm 14 phường gồm: 9 phường khu vực đường vành đai 1 và Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy.

Từ ngày 1/1/2030, thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 3 trở vào gồm 36 phường, xã (14 phường khu vực đường Vành đai 2 và Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Nội Bài).

Cũng theo nghị quyết, vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Thành phố quyết định các biện pháp áp dụng trong vùng phát thải thấp như sau: đối với xe cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xe cơ giới gây ô nhiễm môi trường không thực hiện đầu tư mới và thực hiện đăng ký mới có kiểm soát các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết hạn lưu thông, đặc biệt đối với các phương tiện thuộc sở hữu của tổ chức; cấm lưu thông các xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế xác định trong Giấy chứng nhận đăng kiểm xe trên 3.500kg sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Riêng đối với xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch: cấm xe môtô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp; cấm xe môtô, xe gắn máy khác lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực; hạn chế, tiến tới cấm xe ôtô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Lý giải cho đề xuất cấm xe môtô, xe gắn máy chạy xăng theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực thay vì cấm toàn thời gian, Ủy ban Nhân dân thành phố cho hay quá trình xin ý kiến các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân phường, xã và đăng tải trên Cổng thông tin của thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (đơn vị chủ trì soạn thảo) nhận được một số góp ý đề nghị giãn lộ trình thực hiện, đảm bảo phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông, an sinh xã hội, thói quen và hành vi.

Những góp ý đến từ các đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, Giảng Võ, Viện Kinh tế xã hội Hà Nội và đặc biệt là Hiệp hội các Nhà sản xuất xe máy Việt Nam; 16 doanh nghiệp trong ngành cung ứng linh kiện, phụ tùng xe máy trên cả nước; Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Trước khi thông qua Nghị quyết, trình bày báo cáo thẩm tra, Phó Trưởng ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Đoàn Việt Cường cho biết các quy định về thẩm quyền lập, thẩm định, thông qua Đề án vùng phát thải thấp đã quy định tại Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND không còn phù hợp, cần được điều chỉnh (do việc thay đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương không còn cấp huyện theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025).

Thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều chủ trương về giao thông xanh, hạ tầng sạc điện, kiểm soát phát thải. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Cùng với đó, quy định áp dụng về quy chuẩn kỹ thuật khí thải khi đối chiếu giá trị giới hạn các thông số khí thải đối với xe ôtô tham gia giao thông đường bộ theo TCVN 6438:2018 đã quy định áp dụng trong Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND không còn phù hợp, cần được điều chỉnh (do hiện nay đã có Quy chuẩn kỹ thuật khí thải QCVN 85:2025/BNNMT có hiệu lực từ ngày 16-12-2025 thay thế TCVN 6438:2018).

Bên cạnh đó, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nêu tại Chỉ thị số 20/CT-TTg, Văn bản số 1012/TTg-NN, Thông báo số 490/TB-VPCP yêu cầu thành phố Hà Nội xây dựng lộ trình phù hợp, khả thi, đồng bộ. Đồng thời, thành phố cũng đang triển khai nhiều chủ trương về giao thông xanh, hạ tầng sạc điện, kiểm soát phát thải.

Do vậy, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND là cần thiết và đúng thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15./.

