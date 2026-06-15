Hà Nội mở cơ chế khai thác đất bãi sông phục vụ nông nghiệp sinh thái

Ngày 15/6, tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định việc sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo nghị quyết, việc sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm phải đáp ứng các điều kiện sau: phù hợp với quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch khác có liên quan; tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, đất đai, xây dựng và pháp luật khác liên quan...

Cùng với đó, phải có phương án chủ động và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra; không làm tăng rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường, nguồn nước; được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Sử dụng công trình trên đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi đúng mục đích; không được sử dụng vào mục đích để ở; không chứa hóa chất độc hại.

Cụ thể, điều kiện được sử dụng một phần diện tích đất để xây dựng, lắp dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau: Khu đất có diện tích từ 1.000m2 trở lên (bao gồm một thửa đất hoặc nhiều thửa đất liền kề của cùng một người sử dụng đất). Vị trí xây dựng, lắp dựng công trình nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, thủy lợi, không thuộc khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nguy hiểm; có cao độ tự nhiên tương đương mực nước lũ báo động I tại khu vực trở lên.

Diện tích công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp: Tối đa 10m2 đối với khu đất có quy mô từ 1.000-5.000m2. Tối đa 15m2 đối với khu đất có quy mô từ trên 5.000-10.000m2. Tối đa 20m2 đối với khu đất có quy mô từ 10.000m2 trở lên. Hình thức công trình 1 tầng, chiều cao không quá 4 m, không có tầng hầm; kết cấu công trình bán kiên cố, dễ tháo dỡ, mái lợp vật liệu nhẹ. Được lắp dựng công trình dạng nhà màng, nhà lưới, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tháo lắp dễ dàng (cột tre, gỗ, thép) nhưng không xây dựng tường bao, tường rào, không lợp mái, không san lấp, tôn cao bãi sông hiện trạng.

Về điều kiện sử dụng một phần diện tích đất để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp; công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm và công trình hạ tầng kỹ thuật khác (không bao gồm khu chăn nuôi tập trung, khu trồng cây lâu năm) như sau: Tổng diện tích khu đất từ 10.000m2 trở lên (bao gồm một thửa đất hoặc nhiều thửa đất liền kề của cùng một người sử dụng đất).

Phương án sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm; trong đó bao gồm giải pháp thiết kế xây dựng công trình trên đất. Vị trí xây dựng công trình nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, thủy lợi; không thuộc khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nguy hiểm; không thường xuyên chịu ảnh hưởng ngập, lụt, cao độ tự nhiên tương đương mực nước lũ báo động I tại khu vực trở lên; nằm ngoài chỉ giới hành lang thoát lũ đối với hệ thống sông Đáy; nằm trong khu vực bãi sông được nghiên cứu xây dựng đối với hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

Tổng diện tích xây dựng các công trình không vượt quá 5% phần diện tích khu đất nằm ngoài chỉ giới hành lang thoát lũ đối với hệ thống sông Đáy, hoặc thuộc khu vực bãi sông được nghiên cứu xây dựng đối với hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình (không bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung) và tuân thủ theo các quy hoạch được phê duyệt (nếu có). Hình thức, kết cấu công trình bán kiên cố, sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường, dễ dàng tháo dỡ, di chuyển; công trình xây dựng 1 tầng, chiều cao không quá 6 m và không có tầng hầm.

Đối với hồ sơ, trình tự, thẩm quyền chấp thuận xây dựng, lắp dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái, hồ sơ đề nghị gồm: đơn đề nghị xây dựng, lắp dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp; giấy chứng nhận đã cấp hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; sơ đồ khu đất và dự kiến vị trí, quy mô, kết cấu công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp; cam kết chấp hành các quy định.

Về trình tự, thủ tục, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng, lắp dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái: nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính/cổng dịch vụ công trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Về thẩm quyền, thời hạn giải quyết, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét chấp thuận, gia hạn xây dựng, lắp dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái. Trường hợp khu đất thuộc địa bàn từ 2 xã trở lên, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng, lắp dựng chấp thuận.

Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ, thành phố Hà Nội. Theo đó, mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo tiêu úng cho 2.010 ha diện tích lưu vực thuộc các xã: Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh, Ngọc Hồi; khắc phục tình trạng úng ngập khi có mưa lớn, góp phần ổn định đời sống sinh hoạt và phát triển sản xuất của nhân dân và các doanh nghiệp trong khu vực; nâng cấp, cải tạo các trục tiêu, khơi thông dòng chảy, giải quyết tình trạng ách tắc luồng tiêu; góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan và cải thiện môi trường khu vực; hỗ trợ tiêu úng cho lưu vực tiêu trạm bơm Yên Sở khi cần thiết...

Quy mô đầu tư dự kiến gồm: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình chính, cụ thể: về công trình đầu mối, xây dựng mới trạm bơm Đông Mỹ, lưu lượng thiết kế trạm 35m3/s với các hạng mục: nhà máy, bể hút, bể xả, cống xả qua đê; xây dựng hệ thống điện cao, hạ thế và thiết bị điện của trạm bơm; mua sắm, lắp đặt các thiết bị cơ khí của trạm bơm; xây dựng khuôn viên và nhà quản lý công trình; cải tạo, nâng cấp kênh hút, dài khoảng 310m; cải tạo, nâng cấp tuyến kênh xả từ cửa ra cống qua đê đến sông Hồng, dài khoảng 530m.

Về kênh và công trình trên kênh, cải tạo, nâng cấp đoạn từ cống điều tiết Đồng Trì đến ngã ba nhập lưu của sông Om 1, dài khoảng 2.865m; cải tạo, nâng cấp đoạn từ ngã ba nhập lưu của sông Om 1 đến kênh Hút, dài khoảng 1.409m; cải tạo, nâng cấp kênh Cầu Đỗ đoạn nối kênh Đồng Trì và sông Om (sông Tô Lịch), dài khoảng 800m; nạo vét khơi thông dòng chảy kênh Vạn Phúc, dài khoảng 1.425m; cải tạo, nâng cấp cống điều tiết và cầu nhỏ các loại trên hệ thống kênh chính. Hệ thống hồ điều hòa: Gia cố hồ Vẹt, tạo khuôn viên cảnh quan với quy mô 11,91ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 4,4 nghìn tỷ đồng từ vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện từ năm 2026-2029./.

Hiện trạng đất bãi sông Hồng trước đề xuất mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc khai thác quỹ đất tại khu vực đất bãi sông Hồng để sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm.