Hà Nội: Rò điện tại nơi ngập nước ở nút giao Tú Mỡ-Phạm Hùng, nhiều người bị ngã

Khoảng 10 giờ sáng 7/10, tại khu vực nút giao Tú Mỡ-Phạm Hùng (phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội), nước ngập hơn 30cm, nhiều người dân khi đi qua khu vực này có biểu hiện tê chân tay, thậm chí có người ngã, nghi do bị ảnh hưởng rò rỉ điện.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên đã nhanh chóng liên hệ với đơn vị điện lực, phối hợp kiểm tra, xác định nguồn rò điện, khắc phục kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Để phòng ngừa rủi ro, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 nhanh chóng điều động xe chuyên dụng hỗ trợ chở người dân và phương tiện qua khu vực ngập, hướng dẫn di chuyển theo lộ trình an toàn.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết: Trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, đơn vị đã chủ động triển khai phương án ứng phó, huy động cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các điểm có nguy cơ ngập úng để điều tiết giao thông, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, tránh dừng, đỗ phương tiện gần cột điện, trạm biến áp hoặc đường dây điện hở để bảo đảm an toàn./.

Nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông trong 4 giờ tới Trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh, cảnh báo, trong khoảng 4 giờ tới Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông.