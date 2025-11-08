Hải Phòng: Cần hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đa số cán bộ, đảng viên thành phố Hải Phòng đều nhất trí cho rằng, thời gian qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước ta vượt qua khó khăn, thử thách tiếp tục phát triển vươn lên, là một trong nền kinh tế tăng trưởng nhanh, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Khẳng định vai trò kinh tế tư nhân

Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và phát triển kinh tế tư nhân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Duy Thăng đề nghị, cần khẳng định lại và thể chế hóa mạnh mẽ quan điểm “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.” Trong đó, nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột của mô hình tăng trưởng mới.

Theo ông Nguyễn Duy Thăng, cần hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; có chính sách khuyến khích hình thành doanh nghiệp tư nhân lớn, có khả năng dẫn dắt, cạnh tranh toàn cầu; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ về vốn, nhân lực, chuyển đổi số, tiếp cận công nghệ.

Ông Nguyên Duy Thăng cũng kiến nghị cần bảo đảm cạnh tranh công bằng, hạn chế can thiệp hành chính, chống độc quyền và xóa bỏ cơ chế xin - cho trong phân bổ nguồn lực; mạnh dạn giao nhiệm vụ định hướng cho doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực thiết yếu, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chí Minh Vũ Đông Thành, cán bộ là khâu then chốt của then chốt, góp phần thúc đẩy kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Do vậy, trong nội dung về tổ chức cán bộ cần nghiên cứu, xây dựng nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đồng bộ và sát thực tiễn để tránh cực đoan, thiếu cơ sở khoa học. Lộ trình cải cách bộ máy cần ưu tiên thay đổi những bộ phận, tổ chức gây cản trở trực tiếp, đặc biệt đối với môi trường kinh doanh.

Phân cấp Trung ương, địa phương trong bộ máy nhà nước cần chuyển từ các tổ chức, các cấp chính quyền tương tự nhau, sang phân công rõ chức năng, nhiệm vụ cho từng cấp, từng ngành để tránh chồng chéo, mất nhiều thời gian giải quyết.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Một trong những mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới được đề cập trong văn kiện là đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực con người (mục VI), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Lại Bùi Học Anh góp ý, hiện nay, nước ta đang chuyển đổi mô hình đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ nên cần có đánh giá hiệu quả của mô hình này.

Ông Bùi Học Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng (bên trái) trao đổi với phóng viên TTXVN về đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Văn kiện cần có định hướng rõ ràng hơn cho phát triển giáo dục tương lai như: Chuyển đổi số giáo dục, xây dựng trường học thông minh, đổi mới phương pháp giáo dục; gắn chiến lược giáo dục đào tạo với phát triển nhân lực chất lượng cao trong các ngành ưu tiên như, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, chuyển đổi xanh, kinh tế số; đổi mới chương trình theo hướng thực học-thực hành, phát triển tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng số và kỹ năng sống cho học sinh.

Cùng với đó, cần có chính sách đặc thù thu hút giáo viên chất lượng cao, đầu tư trường học ở những vùng ngoại thành, khó khăn; khuyến khích phát triển mô hình trường quốc tế, song ngữ, trường nghề chất lượng cao; tập trung đầu tư cho giáo giáo dục ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số.

Theo Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Lương Bằng Nguyễn Duy Thăng, trong văn kiện, đối với nhiệm vụ phát triển giáo dục thời gian tới ở trang 26, nên bổ sung thêm ý “thống nhất nội dung, chương trình và bộ sách giáo khoa dùng chung trong toàn quốc.”

Về nội dung “Nâng cao dân trí, chất lượng đào tạo nhân lực, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài,” nên bổ sung nội dung là “nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhà giáo và đội ngũ y bác sỹ vì đây là hai lực lượng nòng cốt để xây dựng một con người hoàn thiện đảm bảo tiêu chuẩn về trí lực và thể lực.”

Ông Nguyễn Duy Thăng kiến nghị bổ sung thêm giải pháp "Có chính sách cụ thể quan tâm thu hút các nhà khoa học, nguồn nhân lực chất lượng người Việt Nam ở nước ngoài về cống hiến và làm việc cho quê hương." Cùng với đổi mới chương trình, nội dung giáo dục, đào tạo cũng cần đổi mới công tác biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy học.../.

