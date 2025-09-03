Hãng hàng không Nhật Bản tiếp tục vướng bê bối phi công uống rượu

Ngày 2/9, hãng hàng không Japan Airlines (JAL) của Nhật Bản xác nhận 3 chuyến bay gần đây từ Hawaii (Mỹ) về Nhật Bản đã bị hoãn, trong đó có 2 chuyến khởi hành chậm khoảng 18 tiếng so với kế hoạch, do phát hiện cơ trưởng uống rượu trước chuyến bay.

Đây là sự cố mới nhất trong chuỗi bê bối liên quan đến sử dụng rượu bia làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hãng.

Theo thông tin từ JAL, cơ trưởng được phân công đảm nhiệm chuyến bay ngày 4/9 từ thành phố Honolulu đến sân bay quốc tế Chubu Centrair, miền Trung Nhật Bản, đã gọi điện xin nghỉ ốm ngay trong ngày bay theo lịch trình. Sau đó, người này thừa nhận đã uống rượu tại khách sạn vào ngày 3/9, tức 1 ngày trước chuyến bay.

Ngay khi nhận được thông tin, JAL đã điều động phi công thay thế. Tuy nhiên, chuyến bay ngày 4/9 nói trên cùng 2 chuyến bay khác khởi hành từ Honolulu đến sân bay Haneda ở Tokyo cũng bị khởi hành chậm, ảnh hưởng lịch trình của khoảng 630 hành khách.

Cùng ngày, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã đến trụ sở chính của JAL tại Tokyo để điều tra vụ việc.

Đây không phải lần đầu tiên JAL vướng bê bối liên quan đến việc nhân viên sử dụng rượu bia. Tháng 4/2024, một cơ trưởng của hãng đã bị cảnh sát tại Mỹ cảnh cáo vì có hành vi gây rối trong tình trạng say xỉn tại khách sạn.

Đến tháng 12 cùng năm, 2 phi công chuẩn bị thực hiện chuyến bay từ Melbourne (Australia) về Nhật Bản đã không vượt qua bài kiểm tra nồng độ cồn trước giờ cất cánh, buộc hãng phải hoãn chuyến bay.

Trước hàng loạt bê bối, tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành lệnh cải thiện kinh doanh đối với JAL.

Đến tháng 1 năm nay, hãng đã nộp lên Bộ Giao thông loạt biện pháp nhằm ngăn chặn tái diễn sự cố, bao gồm lập danh sách theo dõi những nhân viên có tiền sử lạm dụng rượu bia để giám sát hành vi và sức khỏe chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, sự cố mới nhất cho thấy vẫn còn tồn tại lỗ hổng trong công tác quản lý an toàn và kỷ luật nội bộ của JAL.

Trong thông cáo chính thức, JAL đã gửi lời xin lỗi sâu sắc đến hành khách và công chúng về vụ việc. Hãng cam kết sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát và xử lý nghiêm mọi hành vi sai phạm./.

