Hàng nghìn khối đất, đá sạt lở, đường đi cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bị ách tắc

Cơn bão số 10 với sức gió mạnh kèm theo mưa lớn đã làm mái tà luy dương cùng cây cối, đất đá đã đổ chặn ngang Quốc lộ 8A đường đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bị tắc nghẽn, chưa thông tuyến.

Trên Quốc lộ 8A thuộc KM77+300 ở địa bàn xã Sơn Kim I, hàng ngàn khối đất, đá kèm theo cây cối cùng nhiều điểm khác ở xã Sơn Kim I bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Hiện nhiều phương tiện giao thông và người dân đang bị mắc kẹt do tuyến đường này thông lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo chưa thể đi được.

Hiện tại trên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo có khoảng 10 xe khách, hơn 10 xe tải và hàng trăm người dân đang mắc kẹt tại đây, chưa thể lưu thông theo lộ trình được.

Ông Phạm Văn Tài, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, chia sẻ đường giao thông lên cửa khẩu bị tắc, đơn vị cùng lực lượng Biên Phòng hỗ trợ, giúp đỡ người dân và các lái xe đang mắc kẹt tại cửa khẩu để họ lưu trú tạm thời, khi nào thông tuyến đảm bảo an toàn mới rời đi.

Hiện tại, lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng cắm biển báo nguy hiểm khu vực điểm sạt lở và tuyên truyền các phương tiện, người dân trong vùng không qua lại các khu vực đồi dốc Quốc lộ 8A tránh thiệt hại về người và tài sản.

Bão số 10 đã làm cây, cối, cột điện đổ gãy ngổn ngang trên Quốc lộ 8A nên các đơn vị chức năng chưa tiếp cận hiện trường để giải phóng đất đá, cây cối các điểm sạt lỡ./.

Hà Tĩnh: Bão số 10 gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân Theo thống kê ban đầu, nhiều nhà cửa, trường học, trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; hàng nghìn hecta hoa màu, cây trồng bị đổ gãy; hệ thống điện, viễn thông, giao thông tại nhiều khu vực bị tê liệt.