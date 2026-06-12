Hiểm họa tiềm ẩn từ các trò chơi mạo hiểm, môtô nước, ca nô tự phát

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện đường thủy phục vụ vui chơi, giải trí trên biển như môtô nước, canô không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách mà còn giữ gìn hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.

Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến các loại hình này tại nhiều địa phương, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường quản lý, giám sát để ngăn ngừa rủi ro ngay từ sớm.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Thời gian gần đây, tại khu vực biển thuộc phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) xuất hiện nhiều loại hình vui chơi giải trí trên biển như môtô nước, canô kéo thuyền chuối, ca nô kéo dù lượn, ca nô kéo thuyền xe... Các hoạt động này diễn ra từ khoảng 15-18 giờ hằng ngày, thu hút đông đảo du khách tham gia.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều môtô nước chở khách di chuyển với tốc độ cao, có thời điểm hoạt động khá gần khu vực tắm biển, chỉ cách bờ hơn 10 m. Trong trường hợp phương tiện gặp sự cố hoặc mất lái, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn. Bên cạnh đó, các dịch vụ canô kéo thuyền chuối, kéo dù lượn và kéo thuyền xe cũng diễn ra khá sôi động tại khu vực này.

Khu vực bãi tắm Nguyễn Huệ (phường Tuy Hòa) là nơi các đơn vị tổ chức trò chơi trên biển thực hiện đón, trả khách. Một số biển quảng cáo được đặt tại đây. Theo đó, mức giá môtô nước đi từ 10-30 phút dao động từ 700.000 đồng đến 1,6 triệu đồng; kéo thuyền chuối, kéo thuyền ôtô, rùa kéo 900.000 đồng/lượt; thuyền SUP 300.000 đồng lượt; dù bay từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng cho 1 hoặc 2 người tham gia.

Ông N.T.G., người dân phường Tuy Hòa cho biết, các hoạt động vui chơi trên biển đã góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn cho địa phương. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Đặc biệt, việc mô tô nước, ca nô hoạt động gần khu vực tắm biển đông người tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu phương tiện gặp sự cố hoặc mất kiểm soát.

Thực tế cho thấy đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến môtô nước và canô du lịch. Năm 2025, tại tỉnh Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), một môtô nước bị mất lái lao lên bờ biển, tông vào nhóm du khách khiến một bé gái 8 tuổi tử vong và ba người khác bị thương.

Môtô nước kéo thuyền xe chở khách gần khu vực bãi tắm Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Trước đó, năm 2022, vụ chìm canô du lịch tại vùng biển Cửa Đại (nay thuộc thành phố Đà Nẵng) đã làm 17 người thiệt mạng. Những sự việc đau lòng này là lời cảnh báo đối với các địa phương trong công tác quản lý hoạt động du lịch đường thủy.

Tăng cường kiểm tra, quản lý phương tiện đường thủy

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa cho biết, sau khi phóng viên TTXVN phản ánh về hoạt động của môtô nước và các loại hình vui chơi giải trí trên biển, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của phường đã tiến hành kiểm tra đối với 5 gói thầu do đơn vị quản lý. Ngày 10/6, trung tâm đã báo cáo kết quả kiểm tra lên Ủy ban Nhân dân phường.

Tại bãi tắm Nguyễn Huệ, hiện có 2 công ty đang hợp tác tổ chức các hoạt động trò chơi trên biển, gồm các môn: Môtô nước, ca nô kéo thuyền chuối, canô kéo thuyền xe, canô kéo rùa, thuyền súp và Fly Board. Trang thiết bị phục vụ các trò chơi gồm: 3 môtô nước, 1 ca nô, 4 thuyền SUP, 1 thuyền chuối, 1 dù lượn, 1 rùa kéo; tất cả đều có giấy kiểm định.

Cũng theo kết quả kiểm tra, ca nô kéo thuyền chuối, ca nô kéo dù lượn, ca nô kéo rùa, thuyền SUP và Fly Board là các trò chơi không phải xin cấp phép theo hướng dẫn 1898/SVHTTDL-QLTDTT ngày 26/5/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên (trước đây) về hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao liên quan đến hoạt động vui chơi giải trí trên biển. Còn mô tô nước là trò chơi phải xin cấp phép.

Hiện nay, doanh nghiệp không tổ chức trò chơi môtô nước mà chỉ sử dụng môtô nước vào mục đích để vớt dù bay và đưa du khách vào bờ trong quá trình diễn ra trò chơi kéo dù trên biển; đồng thời đang làm thủ tục để xin phép hoạt động theo quy định.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Tuy Hòa, có một số nội dung chưa hoàn toàn trùng khớp với ghi nhận thực tế của phóng viên TTXVN trước đó.

Trong nhiều ngày liên tiếp, phóng viên ghi nhận từ 2-4 môtô nước xuất phát từ bãi tắm Nguyễn Huệ, chở khách chạy với tốc độ cao trên biển. Một số môtô nước còn tham gia kéo thuyền chuối chở khách. Điều này đặt ra câu hỏi kết quả kiểm tra đã phản ánh đầy đủ thực trạng hoạt động của các trò chơi trên biển hay chưa; đồng thời cần làm rõ có hay không các tổ chức, cá nhân hoạt động ngoài phạm vi quản lý hoặc tự phát tại khu vực này.

Bảng hiệu quảng cáo và mức giá các trò chơi trên biển phường Tuy Hòa. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Thượng tá Nguyễn Trường Sinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, qua kiểm tra, đơn vị tổ chức các trò chơi trên biển tại phường Tuy Hòa đã cung cấp giấy tờ xin giấy phép hoạt động du lịch; một số trò chơi đã cho hoạt động. Đội sẽ tiếp tục kiểm tra hoạt động tại đây để các đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk khẳng định, toàn tỉnh hiện chưa có đơn vị du lịch nào sử dụng phương tiện vận tải bằng đường thủy được cấp phép hoạt động trên địa bàn. Nguyên nhân là các khu vực du lịch biển ở phía Đông của tỉnh chưa được đầu tư xây dựng bến cảng thủy nội địa theo quy định.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại khu vực Cù lao Mái Nhà (xã Ô Loan) và vịnh Vũng Rô (xã Hòa Xuân) xuất hiện tình trạng một số phương tiện đường thủy hoạt động tự phát, lén lút đưa khách du lịch đi tham quan biển, đảo nhưng chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự, an toàn và có thể dẫn đến tai nạn, thương tích cho người dân cũng như khách du lịch./.

Bình Định: Môtô nước mất lái lao lên bờ khiến một trẻ 8 tuổi tử vong Môtô nước do ông La Văn Lơ điều khiển di chuyển trên biển đã bị mất lái lao lên bờ khu vực Hòn Khô, va chạm với hai cháu bé đang chơi trên bờ, hậu quả khiến 1 trẻ tử vong, 1 trẻ vẫn đang cấp cứu.