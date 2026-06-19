Hội Báo toàn quốc 2026: Đưa hình ảnh Hải Phòng năng động, sáng tạo vươn xa

Không chỉ là ngày hội của những người làm báo cả nước, Hội Báo toàn quốc 2026 còn là dịp để Hải Phòng giới thiệu diện mạo một thành phố hiện đại, năng động và giàu khát vọng phát triển đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Điểm hẹn của ngày hội báo chí cả nước

Diễn ra từ ngày 19 đến 21/6 tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 quy tụ chuỗi sự kiện quan trọng như Diễn đàn Báo chí toàn quốc, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia và Chung kết cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng.”

Với chủ đề “Báo chí Việt Nam-Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới,” sự kiện có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trên cả nước.

Lần đầu tiên đăng cai tổ chức Hội Báo toàn quốc, Hải Phòng không chỉ khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế biển năng động mà còn tạo nên không gian kết nối để các cơ quan báo chí chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy vai trò tiên phong của báo chí trong giai đoạn phát triển mới.

Khẳng định tầm vóc của sự kiện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng, Hội Nhà báo thành phố chính là chìa khóa lan tỏa mạnh mẽ khí thế phấn khởi trong nhân dân. Mỗi hoạt động tại Hội Báo toàn quốc 2026 trở thành điểm hội tụ, nhân lên niềm tự hào về đà bứt phá vươn mình của một thành phố Cảng anh hùng, xứ Đông văn hiến.

Nhà báo Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng cho rằng, đối với những người làm báo Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm nay là một mốc son ý nghĩa. Đây là dịp để đội ngũ người làm báo thành phố được học hỏi trực tiếp từ các tòa soạn lớn, tiếp cận với những xu hướng công nghệ truyền thông hiện đại và tư duy làm báo số, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp.

Theo ông Nguyễn Anh Tú, bản sắc của người làm báo cũng như tính cách con người đất Cảng luôn kiên trung, thẳng thắn, sáng tạo và tràn đầy tinh thần trách nhiệm sẽ tiếp tục được phát huy trong hành trình đổi mới và phát triển của báo chí.

Nhiều nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và cả nước cho biết, ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Hải Phòng trong dịp Hội Báo toàn quốc 2026 là sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng cùng sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của Ban tổ chức và người dân thành phố. Nếu trước đây Hải Phòng được biết đến chủ yếu là một trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của cả nước thì lần trở lại này, thành phố còn gây ấn tượng bởi diện mạo hiện đại, môi trường đô thị sạch đẹp và đời sống văn hóa giàu bản sắc.

Đặc biệt, Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố với quy mô và hạ tầng đồng bộ được đánh giá là không gian tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, xứng tầm một ngày hội báo chí quốc gia; đồng thời khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho những người làm báo trên cả nước.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, viết sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Sự hiện diện của hàng nghìn người làm báo cả nước tại đây chính là cơ hội để thành phố giới thiệu trọn vẹn những thành tựu bứt phá về kinh tế-xã hội cùng bề dày văn hóa di sản. Từ điểm hẹn ý nghĩa này, ngày hội lớn hứa hẹn trở thành cầu nối đưa hình ảnh một Hải Phòng năng động, sáng tạo và đầy khát vọng vươn mình đến gần hơn với đồng bào cả nước cùng bạn bè quốc tế.

Không gian tri thức mở cho báo chí và chuyển đổi số

Giám đốc Báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng Phạm Văn Tuấn cho biết, với tư cách là đơn vị báo chí phát thanh-truyền hình chủ lực của thành phố đăng cai, Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng (THP) ý thức rất rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong ngày hội lớn này. Hội Báo toàn quốc 2026 mang chủ đề "Báo chí Việt Nam-Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" và đây chính là cơ hội để THP thể hiện diện mạo mới.

Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng mang đến ngày hội những công nghệ sản xuất chương trình hiện đại nhất, các mô hình phát sóng đa nền tảng và ứng dụng số mà đơn vị đã nỗ lực làm chủ trong thời gian qua.

Việc được tiếp cận, giao lưu trực tiếp với các cơ quan báo chí lớn như Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)..., và các đồng nghiệp cả nước ngay tại không gian ngày hội là cơ hội quý để đội ngũ phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên tiếp cận xu hướng làm báo hiện đại; đồng thời khẳng định hình ảnh một cơ quan báo chí thành phố không ngừng đổi mới.

"Chúng tôi không chỉ nỗ lực truyền tải trọn vẹn, sinh động nhất không khí rộn ràng của Hội Báo đến khán thính giả mà còn mong muốn qua sự kiện này, khẳng định vị thế của phát thanh-truyền hình Hải Phòng luôn đổi mới, sáng tạo, xứng tầm với sự phát triển mạnh mẽ, hiện đại của thành phố Hoa phượng đỏ," ông Phạm Văn Tuấn nói.

Trong chuỗi hoạt động của TTXVN tại Hội Báo toàn quốc năm nay, điểm nhấn là lễ khai trương Chuyên trang “Chuyển động số,” diễn ra vào chiều 19/6. Chuyên trang được xây dựng với khát vọng trở thành một không gian tri thức mở, kết nối các nhà hoạch định chính sách, giới khoa học, doanh nghiệp công nghệ, cộng đồng đổi mới sáng tạo và đông đảo công chúng.

Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Việt Trang chia sẻ, kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để nhìn lại và khẳng định vai trò tiên phong của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; đồng thời tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nền tảng nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và sức mạnh tổng hợp của đất nước.

"Tinh thần đó cũng chính là yêu cầu và sứ mệnh đặt ra đối với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, trong đó có TTXVN. Chúng tôi không chỉ có trách nhiệm tuyên truyền, lan tỏa khát vọng đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội mà còn phải tiên phong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức làm báo, tạo ra những sản phẩm truyền thông hiện đại, thiết thực và giàu giá trị phục vụ công chúng," Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh.

Trước giờ diễn ra lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026, sáng 19/6, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, cơ quan báo chí địa phương tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở phường An Hải.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày tháng 6 lịch sử, các đại biểu đã thành kính dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng chí Nguyễn Đức Cảnh-người chiến sỹ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh người chiến sỹ cách mạng lỗi lạc, thế hệ những người làm báo hôm nay nguyện tiếp nối lý tưởng vinh quang, tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn của các bậc tiền bối cho sự nghiệp độc lập dân tộc.

Hành trình về với cội nguồn ý nghĩa này chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, thắp sáng giá trị "Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm" của giới báo chí cả nước ngay trước thềm ngày hội lớn./.

Chương trình Hội Báo toàn quốc 2026 Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 19-21/6/2026.