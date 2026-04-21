Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản 2026, Phật lịch 2570

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ấn ký phổ biến Thông bạch về Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 (Bính Ngọ, 2026) gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng ni, phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngày đản sinh của Đức Phật đã được Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, tăng ni và đồng bào Phật tử tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 - Phật lịch 2570 từ ngày 1/4 đến 14/4 năm Bính Ngọ (tức 17/5 đến 31/5/2026).

Tuần lễ Phật đản từ ngày mùng 8/4 đến 15/4 năm Bính Ngọ (tức 24/5 - 31/5/2026); Lễ chính thức cử hành vào ngày 15/4 năm Bính Ngọ (nhằm 31/5/2026). Lễ đài tập trung được tổ chức tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, thành phố hoặc các địa điểm thích hợp cho phép.

Đại lễ Phật đản gồm các nội dung: Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; diễn văn Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ-Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; bài giảng về ý nghĩa Phật đản Phật lịch 2570 của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hình thức tổ chức: Đại lễ Phật đản có thể tổ chức 1 ngày trọng thể, hoặc tổ chức Tuần lễ kính mừng Phật đản tùy theo tình hình thực tế tại địa phương.

Các chùa, cơ sở tự viện tổ chức bồn tắm Phật truyền thống và khuyến khích các gia đình tôn trí bồn tắm Phật nơi trang nghiêm tại tư gia thực hiện nghi thức tắm Phật cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Treo cờ, phan, phướn, lồng đèn, thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, biểu ngữ Kính mừng Phật đản... tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, thành phố, các cơ sở tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tại tư gia Phật tử.

Các Ban Trị sự, các chùa, cơ sở tự viện nếu có điều kiện thì tổ chức diễu hành xe hoa. Để việc treo cờ được trang nghiêm, cờ Tổ quốc bên tay phải, cờ Phật giáo bên tay trái (từ mặt chính diện trụ sở nhìn ra).

Trường hợp treo cờ, biểu ngữ, pano ngoài phạm vi cơ sở thờ tự thì liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoặc với Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu để được hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động: Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang và đài Liệt sỹ; tổ chức thăm viếng và tặng quà các gia đình có công với nước; các thương binh, các gia đình liệt sỹ; các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão...; có kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống cháy nổ trong suốt thời gian tổ chức Đại lễ. Nếu phóng sinh vì hòa bình chỉ sử dụng loài chim bồ câu, không sử dụng các loài chim tự nhiên, động vật hoang dã quý hiếm trong phóng sinh.

Theo chương trình Đại lễ Phật đản PL. 2570, ngày 8/4 năm Bính Ngọ (tức 24/5/2026), đúng 4 giờ sáng, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử 3 hồi chuông trống Bát nhã kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an.

Tổ chức tuần lễ tụng kinh Kính mừng Phật đản, Kinh Chuyển Pháp luân, và các Kinh cầu an truyền thống cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Ngày 15/4 năm Bính Ngọ (tức 31/5/2026): Đúng 4 giờ sáng, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử 3 hồi chuông trống Bát nhã rước Đức Phật Đản sinh; sau đó cử hành Đại lễ Phật đản.

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và Tuần lễ Phật đản, Quý Ban Trị sự đăng ký việc tổ chức Đại lễ Phật đản với Sở Dân tộc và Tôn giáo/Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để được hỗ trợ trong công tác tổ chức thành công Đại lễ. Ban Trị sự hướng dẫn Ban Quản trị/Trụ trì các chùa, cơ sở tự viện thông báo kế hoạch tổ chức Phật đản với Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu..../.

​