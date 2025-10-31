Huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện các mục tiêu chiến lược

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Đóng góp ý kiến cho Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng."

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ, với sự tham dự của hơn 700 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và học viên của Học viện cùng các cơ quan nghiên cứu lý luận.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết Hội thảo gồm hai phiên thảo luận chính. Phiên thứ nhất "40 năm Đổi mới và kết quả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng" để nhìn lại hành trình 40 năm đổi mới, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm, làm nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Phiên thứ hai "Định hướng phát triển và những quyết sách chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng" đề xuất xu hướng và đưa ra các giải pháp đột phá nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh đây không chỉ là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp vào nội dung văn kiện mà còn là cơ hội khơi dậy tinh thần sáng tạo, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận của Đảng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội…

Các phiên làm việc diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, khoa học và đầy trách nhiệm. Hội thảo nhấn mạnh dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV cần nêu bật hơn nữa những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc Đổi mới 40 năm qua trên tất cả các lĩnh vực; trong đó có những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn cho biết quá trình tổng kết 40 năm đổi mới diễn ra trong bối cảnh toàn cầu đang chứng kiến những biến động nhanh, phức tạp và khó lường, Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt - với những quyết sách lịch sử nhằm hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21.

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Một trong những thay đổi lớn nhất về mặt cấu trúc là việc lần đầu tiên tích hợp ba báo cáo lớn (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị duy nhất. Quyết định này của Bộ Chính trị nhằm đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời giúp cán bộ và nhân dân dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu một cách thuận lợi hơn.

Các ý kiến tại Hội thảo cho rằng dự thảo các văn kiện cần tiếp tục cập nhật tinh thần, nội dung của các quyết sách chiến lược, thể hiện qua các nghị quyết ban hành trong thời gian qua và sắp tới của Bộ Chính trị.

Trong các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá cần tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng như tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và tương thích với hội nhập, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt giữa các trụ cột là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Nhiều đại biểu nhấn mạnh cần coi phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính thúc đẩy tăng năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới - có bản lĩnh, tri thức, năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ mới.

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với công tác cán bộ, kỷ luật, kỷ cương và văn hóa trong Đảng được coi là nhân tố quyết định bảo đảm thành công của mọi chủ trương, đường lối của Đảng.

Các đại biểu khẳng định tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng, theo hướng tổng kết sâu sắc thực tiễn, bám sát yêu cầu phát triển. Các văn kiện đã phản ánh được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thể hiện rõ tính dự báo, tính khả thi và tính hành động, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện các mục tiêu chiến lược./.

