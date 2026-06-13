Iran bác khả năng ký thỏa thuận với Mỹ vào ngày 14/6

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 13/6 cho biết việc ký kết bản ghi nhớ (MoU) giữa Iran và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột sẽ không diễn ra vào ngày 14/6 như một số thông tin được đề cập trước đó.

Hãng thông tấn IRNA ngày 13/6 dẫn lời người phát ngôn này nêu rõ thời điểm ký kết cụ thể vẫn chưa được ấn định và “sẽ không phải ngày mai (tức ngày 14/6)," đồng thời cho rằng cần thận trọng khi đề cập tới thời điểm ký kết do phía Mỹ vẫn thể hiện sự thiếu nhất quán trong quá trình đàm phán.

Tuy nhiên, ông Baqaei không loại trừ khả năng văn kiện này có thể được ký trong những ngày tới nếu các bên tiếp tục thu hẹp được những khác biệt còn tồn tại.

Phát biểu trên tiếp tục cho thấy tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cuối cùng, bất chấp những tín hiệu lạc quan xuất hiện trong những ngày gần đây.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các bên đã đạt được đồng thuận về một thỏa thuận với Iran và cho biết thời gian, địa điểm ký kết sẽ sớm được công bố. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thông báo hủy kế hoạch không kích Iran với lý do các cuộc thương lượng đã đạt bước tiến quan trọng.

Trong khi đó, Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải trong các nỗ lực chấm dứt xung đột, cũng cho biết các bên đã đạt đồng thuận về văn bản của một thỏa thuận hòa bình.

Trên mạng xã hội X ngày 13/6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết một thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ dự kiến được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới, nói thêm rằng Islamabad đang chuẩn bị cho việc ký kết ban đầu diễn ra bằng hình thức kỹ thuật số, tức mỗi bên sẽ ký từ xa, sau đó sẽ có thông báo về việc hai bên đã ký bản ghi nhớ này./.

Truyền thông Iran đưa chi tiết về dự thảo thỏa thuận với Mỹ Mỹ cùng các đồng minh cũng cần phải đưa ra các kế hoạch tái thiết Iran trị giá ít nhất 300 tỷ USD. Về phía Iran, nước này cam kết mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày.