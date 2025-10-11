Kết nối tỉnh Tuyên Quang với các doanh nghiệp Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 11/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam ở Seoul.

Hội nghị lần này có sự tham dự của gần 100 khách mời gồm đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội Hàn Quốc, tiêu biểu là hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Viện công nghệ sinh học, Ủy ban Hợp tác kinh tế Hàn-Việt và nhiều hiệp hội hợp tác kinh tế Hàn Quốc; lãnh đạo và đại diện các sở, ngành của Tuyên Quang cùng đại diện Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, nhấn mạnh Hội nghị là một trong những bước triển khai thực chất, hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu. (Ảnh Khánh Vân/TTXVN)

Đại sứ Vũ Hồ nêu bật vị trí chiến lược, tiềm năng, triển vọng phát triển của tỉnh Tuyên Quang. Hội nghị là dịp quan trọng để hai bên tăng cường hiểu biết, thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác lao động…, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ cũng nhấn mạnh còn nhiều dư địa hợp tác thực chất, hiệu quả giữa tỉnh Tuyên Quang và Hàn Quốc.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã giới thiệu về vị trí chiến lược, tiềm năng, sự phát triển kinh tế, các thế mạnh, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến nông–lâm sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao… và tỏ sẵn sàng chào đón, đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc phát triển kinh tế và triển khai các dự án hợp tác hiệu quả.

Đa số các doanh nghiệp, hiệp hội Hàn Quốc đều bày tỏ coi trọng, đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam thời gian qua, và quan tâm đến tiềm năng hợp tác với tỉnh Tuyên Quang, nhất là sau khi sáp nhập với Hà Giang trở thành tỉnh lớn thứ bảy cả nước.

Đại sứ Vũ Hồ chụp ảnh cùng Đoàn đại biểu Tuyên Quang và các doanh nghiệp tham dự hội nghị. (Ảnh Khánh Vân/TTXVN)

Một số doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng vào môi trường đầu tư ổn định, chính sách ưu đãi và định hướng phát triển xanh, bền vững của tỉnh khi một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư tại tỉnh Tuyên Quang.

Nhiều đại biểu đánh giá dư địa hợp tác với tỉnh còn khá lớn, nhất là về phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ, năng lượng, nông nghiệp, lao động…

Phát biểu bế mạc Hội nghị Đại sứ Vũ Hồ khẳng định quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc là một trong những mối quan hệ đối tác đặc biệt nhất và hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Hàn Quốc đã đạt nhiều thành quả tích cực.

Đại sứ cũng nhấn mạnh Hội nghị gặp gỡ, kết nối tỉnh Tuyên Quang với các đối tác Hàn Quốc là bước đi thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, môi trường đầu tư hấp dẫn của tỉnh, đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai bên trong thời gian tới./.

