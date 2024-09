Khởi tố 3 bị can trong vụ thi công công trình giao thông kém chất lượng

Tuyến đường Thôn 9 đi Thôn 10 (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) để xảy ra nhiều sai phạm dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Ngày 18/9, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, do liên quan đến thi công công trình đường giao thông kém chất lượng.

Các bị can gồm: Phan Tấn Em (50 tuổi), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyên Thanh; Hà Ngọc Tuấn (51 tuổi), Trưởng phòng Quản lý dự án và Phan Dương Chí (30 tuổi) nhân viên, đều thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm.

Cả 3 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về thi công công trình xây dựng” được quy định tại Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phan Tấn Em và Phan Dương Chí bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm khởi tố về tội “Đưa hối lộ và nhận hối lộ” xảy ra tại công trình xây dựng đường giao thông ở xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm).

Trước đó, vào tháng 8/2023, một số cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng một số tuyến đường thuộc huyện Bảo Lâm, trong đó có tuyến đường từ thôn 9 đi thôn 10 thuộc xã Lộc Nam bị hư hỏng, bộc lộ dấu hiệu kém chất lượng sau mưa bão.

Tuyến đường này dài hơn 2,1km được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m.

Kết cấu mặt đường dày 36cm cấp phối đá dăm, bề mặt thảm bê tông nhựa hạt trung 7cm với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng.

Đây là tuyến đường do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyên Thanh. Công trình được khởi công vào tháng 9/2021.

Tuy nhiên, trong đợt mưa bão vào cuối tháng 7/2023, tuyến đường này đã bị hư hỏng, đứt gãy đoạn qua cống suối Đạ Srăng và bộc lộ nhiều dấu hiệu cho thấy việc thi công không đúng thiết kế kỹ thuật.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã trưng cầu giám định chất lượng công trình. Ccơ quan chức năng đã làm rõ nhiều hành vi vi phạm của các bị can nêu trên.

Cụ thể, ngoài tác động của thiên tai, tuyến đường giao thông nói trên bị hư hỏng còn do xây dựng không đúng chất lượng công trình, thi công không đúng các hạng mục theo thiết kế dẫn đến hư hỏng gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

