Lâm Đồng: Bắt cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường sai phạm trong quản lý đất

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 16/9, Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Đông, nguyên Trưởng phòng và Nguyễn Thị Hiển là cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bảo Lâm để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại Khoản 3, Điều 229, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đây là kết quả điều tra liên quan đến sai phạm về công tác quản lý đất đai tại diện tích đất của Công ty cổ phần chè Minh Rồng, thuê ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

Vụ việc liên quan đến công tác giao khoán, hóa giá vườn cây tại một số công ty, nông trường chè, dâu tằm tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc. Những sai phạm liên quan kéo dài suốt nhiều năm.

Sau khi phát hiện nhiều khuất tất trong việc giao đất có nguồn gốc thu hồi của Công ty cổ phần chè Minh Rồng, nhiều người dân tố giác sai phạm tới cơ quan chức năng.

Công ty cổ phần chè Minh Rồng có trụ sở tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Từ nhiều năm trước, Công ty được thuê đất của Nhà nước tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm với hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thu hồi 60 ha đất do Công ty cổ phần chè Minh Rồng thuê để giao về cho địa phương quản lý, Nguyễn Bá Đông, Nguyễn Thị Hiển là những cán bộ, công chức trực tiếp thực thi công vụ về quản lý đất đai ở địa phương.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, 2 cán bộ này đã làm sai chủ trương, thực hiện trái pháp luật trong việc tham mưu ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xâm phạm đến quỹ đất của Nhà nước, gây ảnh hưởng công tác quản lý đất đai của địa phương.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, đây là vụ án phức tạp do đã kéo dài nhiều năm và liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức.

Thời gian tới, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cơ quan tố tụng của tỉnh và huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm hành vi sai phạm.

Liên quan đến những sai phạm trong việc hóa giá vườn cây, trước đó, ngày 15/7/2024, phóng viên TTXVN đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Hùng (sinh năm 1962, trú tại Phường 2, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng), Giám đốc Công ty Cổ phần Tằm Sắn Bảo Lộc để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Đình Chi (60 tuổi, Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty Cổ phần Tằm Sắn Bảo Lộc) với vai trò đồng phạm giúp sức cho Đoàn Ngọc Hùng để điều tra về các sai phạm liên quan./.

