Khởi tố, bắt tạm giam 3 cựu cán bộ ngân hàng vi phạm quy định cho vay

Tối 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ.

Các bị can này bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,” liên quan đến việc duyệt giải ngân sai quy định, không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 35,6 tỷ đồng.

Ba bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (sinh năm 1975, trú tại phường Ninh Kiều), cựu Giám đốc OceanBank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (sinh năm 1976, trú tại phường Cái Răng), cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh OceanBank chi nhánh Cần Thơ và Phạm Vũ Huy (sinh năm 1986, trú tại phường Tân An), cựu chuyên viên kinh doanh thuộc Phòng Kinh doanh khách hàng của ngân hàng này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Vũ Huy là chuyên viên kinh doanh được phân công trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn. Nhiệm vụ của Phạm Vũ Huy là tiến hành kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo thế chấp của Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 30/2014/HĐTC/OJBCT, ký ngày 31/3/2014.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Huy đã kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa không chặt chẽ và không đúng quy định. Sự lỏng lẻo này dẫn đến việc Huy không phát hiện được Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang đã nâng khống số lượng và giá trị hàng hóa thế chấp. Dù chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao, ngày 31/3/2014, Phạm Vũ Huy vẫn lập 2 tờ trình đề xuất giải ngân.

Đối với bị can Huỳnh Quốc Huy, với vai trò là Trưởng phòng Kinh doanh khách hàng, được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp cận hồ sơ và cùng Phạm Vũ Huy kiểm tra hàng hóa thế chấp của Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang. Bị can cũng đã thực hiện việc kiểm tra, thẩm định không chặt chẽ, không đúng quy định nội bộ của Ngân hàng OceanBank.

Do đó, ông Huỳnh Quốc Huy cũng không phát hiện việc nâng khống tài sản của doanh nghiệp và đã ký tên thống nhất vào 2 tờ trình do Phạm Vũ Huy soạn thảo, đề xuất giải ngân.

Bị can Nguyễn Quốc Trưởng, khi đó là Giám đốc Chi nhánh, là người đã giao nhiệm vụ cho Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy trực tiếp kiểm tra hàng hóa đảm bảo thế chấp theo hợp đồng ngày 31/3/2014.

Bị can Trưởng đã không kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa của cấp dưới, do đó cũng không phát hiện việc Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp.

Dựa trên các tờ trình này, Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Quốc Trưởng đã ký duyệt giải ngân 2 lần cho Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang với tổng số tiền 35,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định trong số tiền này, có 10,53 tỷ đồng là số tiền giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa. Toàn bộ số tiền 35,6 tỷ đồng này hiện không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ./.

