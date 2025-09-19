Khởi tố vụ án để điều tra hành vi có dấu hiệu vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Ngày 19/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến thông tin có dấu hiệu vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện trên mạng xã hội, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 12/9, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa (sinh năm 1998), người từng giành nhiều danh hiệu như Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Quán quân Supermodel International 2022 và đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, bất ngờ bị tài khoản mạng xã hội Facebook tên L.H.L đăng bài viết có dấu hiệu vu khống và dọa phát tán "clip nhạy cảm" của hoa hậu này.

Bài viết thu hút sự chú ý và những bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

Ngay sau đó, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đã gửi đơn tố giác về việc bị chủ tài khoản mạng xã hội L.H.L. đăng tải bài viết trên mạng xã hội Facebook, lan truyền thông tin không đúng sự thật, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của hoa hậu này./.

Bùi Quỳnh Hoa đăng quang cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa nhận được vương miện trị giá 2,1 tỷ đồng cùng quyền đại diện nhan sắc Việt Nam tham dự Miss Universe 2023, tổ chức ở El Salvador vào tháng 11 tới.