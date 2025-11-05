Lãi suất ngân hàng ngày 5/11: Các ngân hàng có lãi suất từ 6%

Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.

Vikki Bank áp dụng mức lãi suất 6%/năm kỳ hạn 6 tháng, 6,2%/năm kỳ hạn 12-13 tháng.

Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng.

HDBank áp dụng mức lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 15 tháng và 6,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng.

Viet A Bank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng.

Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng; 6,1%/năm đối với kỳ hạn 13-15 tháng; 6,3%/năm kỳ hạn từ 18-36 tháng./.

Lãi suất ngân hàng ngày 4/11: MB mở màn cuộc đua tăng lãi suất huy động tháng 11 Động thái MB nâng lãi suất từ 0,3-0,5 điểm %/năm cho thấy đà tăng lãi suất huy động tiếp diễn sang tháng 11, sau khi thị trường tiền gửi vừa chứng kiến 10 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng trước.