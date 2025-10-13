Lần đầu tiên thực hiện bồi thường bằng tiền đối với đường điện đi ngang cao tốc

Ngày 13/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng chủ trì cuộc họp với Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và các đơn vị liên quan, thống nhất phương án hỗ trợ di dời bằng tiền đối với hạng mục đường dây 220kV bị ảnh hưởng bởi Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1.

Với tính chất cấp bách của dự án trọng điểm quốc gia, lãnh đạo thành phố Cần Thơ ấn định thời gian hoàn thành toàn bộ công tác di dời, bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 31/12/2025.

Đây là lần đầu tiên cơ chế bồi thường bằng tiền giữa ngành điện và một dự án đường cao tốc được áp dụng trên cả nước, mở ra hướng giải quyết mới nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng cảm ơn sự chia sẻ, đồng thuận cao của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đối với những khó khăn của địa phương, đặc biệt là việc thống nhất phương án nhận hỗ trợ bằng tiền để tự tổ chức di dời. Ông Hùng khẳng định, đây là phương án tối ưu để tháo gỡ vướng mắc kéo dài, đảm bảo tiến độ chung cho toàn dự án cao tốc.

Để triển khai phương án này một cách hiệu quả và đúng pháp luật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và đơn vị. Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp được giao chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thuê đơn vị tư vấn lập dự toán chi phí di dời.

Ông Hùng đặc biệt nhấn mạnh, quá trình lập dự toán phải tính toán đầy đủ, chi tiết tất cả các hạng mục chi phí trên tinh thần thực tế, bao gồm cả chi phí phục vụ thi công, đường vận chuyển vật tư, thiết bị, đảm bảo khi triển khai không phát sinh thêm chi phí.

Dự toán sau khi lập phải được gửi lấy ý kiến của PTC4 để đạt được sự thống nhất trước khi trình phê duyệt. Đồng thời, các đơn vị phải tách riêng dự toán theo từng địa bàn xã để hội đồng đền bù cấp xã phê duyệt cho phù hợp với thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Về phần tài sản thu hồi sau khi tháo dỡ, ông Trần Chí Hùng giao các cơ quan chức năng, mà đầu mối là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Phát triển quỹ đất, phối hợp xác định đơn vị tiếp nhận. Ông đề nghị, trong quá trình lập dự toán di dời, phải thuê tư vấn định giá luôn giá trị tài sản thu hồi để ngay sau khi tháo dỡ có thể tổ chức đấu giá, tránh tình trạng lưu kho bãi lâu ngày gây hư hại, thất thoát tài sản nhà nước.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các trụ điện mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Ban Quản lý dự án nhanh chóng hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường cho 4 hộ dân còn lại tại xã Trường Xuân, đảm bảo có mặt bằng sạch để đơn vị thi công ngay khi được lựa chọn.

“Toàn bộ các nội dung công việc liên quan đến di dời đường điện phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12/2025. Hiện nay cao tốc đã rất cấp bách rồi,” ông Hùng nhấn mạnh. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị chính quyền các địa phương phải quyết liệt hỗ trợ ngành điện trong suốt quá trình thi công để đảm bảo mục tiêu tiến độ đã đề ra.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Lê Nhân, Phó Trưởng ban Kỹ thuật an toàn, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, cho biết EVNNPT chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và đầu tư phát triển toàn bộ lưới điện 220-500kV trên toàn quốc.

Ông Nhân chia sẻ, dù đang rất bận rộn với nhiều công trình trọng điểm cấp bách do Thủ tướng Chính phủ giao, việc nhận thêm nhiệm vụ di dời này sẽ tạo thêm nhiều áp lực, đặc biệt là về tiến độ. Tuy nhiên, với nhiệm vụ chính trị được giao và trên cơ sở pháp lý đầy đủ, EVNNPT sẵn sàng tham gia thực hiện.

Ông Nhân đề nghị lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ tối đa cho ngành điện trong các khâu giải phóng mặt bằng, giao vốn, và các thủ tục hành chính để quá trình thực hiện được thuận lợi, nhanh chóng . Các thỏa thuận chi tiết về phương án kỹ thuật, an toàn sẽ được Tổng Công ty giao cho PTC4 trực tiếp triển khai sau khi có thông báo kết luận chính thức của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 cho biết, việc di dời các đường dây điện siêu cao áp và cao áp để giải phóng mặt bằng cho cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng là nhiệm vụ trọng điểm.

PTC4 đã có kinh nghiệm thực hiện công tác này khi đã hoàn thành di dời 3 điểm giao chéo tại An Giang và 5 điểm tại Sóc Trăng và sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng yêu cầu của dự án cao tốc.

“Đối với việc thi công có những loại hình thiết bị siêu trường, siêu trọng, cao, chúng tôi sẽ đồng bộ để đăng ký cắt điện với điều độ quốc gia và điều độ miền Nam để phục vụ thi công, việc này không có gì trở ngại,” Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 nói.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 thông tin phương án di dời đường điện 220kV giao chéo dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Do đây là dự án đầu tiên thực hiện cơ chế di dời bồi thường bằng tiền, ông Nguyễn Văn Bảy đề nghị địa phương, nhất là chính quyền cấp xã, hỗ trợ chặt chẽ trong công tác bồi thường đất đai cho các vị trí móng trụ mới. Đồng thời, cần có sự đồng bộ trong công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước là Sở Công Thương để đảm bảo tiến độ đề ra là ngày 31/12/2025.

Theo ông Lê Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, Dự án thành phần 2 tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đi qua địa bàn các xã Thạnh Phú, Đông Hiệp và Trường Xuân, giao chéo với đường dây 220kV tại 3 vị trí, ảnh hưởng đến 6 trụ điện với tổng kinh phí di dời khoảng 40 tỷ đồng. Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ, chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật do chủ đầu tư dự án mới chịu trách nhiệm.

Qua rà soát, các sở, ngành thống nhất đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có văn bản gửi EVNNPT và PTC4 thống nhất phương án nhận bồi thường, hỗ trợ bằng tiền để các đơn vị ngành điện tự tổ chức thực hiện công tác cải tạo, di dời.

Sở Công Thương kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với địa phương kiểm đếm cây trồng và các vật kiến trúc khác trong hành lang an toàn lưới điện sau di dời để phê duyệt phương án hỗ trợ theo quy định.

Về phía các địa phương, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân cho biết người dân đã sẵn sàng giao mặt bằng. Tuy nhiên, địa phương cũng đề xuất trong quá trình lập dự toán, cần tính toán chi phí thuê mướn mặt bằng tạm để nhà thầu làm đường công vụ vào thi công, vì thực tế người dân đều yêu cầu khoản chi phí này khi có công trình đi qua đất của họ, nếu không sẽ gây khó khăn, cản trở thi công. Ý kiến này đã được lãnh đạo thành phố ghi nhận và chỉ đạo đưa vào dự toán để đảm bảo quá trình thi công diễn ra suôn sẻ./.

Khởi công di dời đường dây 220kV phục vụ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng Lễ khởi công di dời đường dây 220kV đảm bảo tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, thúc đẩy phát triển kinh tế và hạ tầng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.