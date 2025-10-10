Lễ hội Văn hóa Thế giới: Xóa nhòa ranh giới, gia tăng sự đồng cảm và yêu thương

Rực rỡ sự giao lưu văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tối 10/10 tại trung tâm di tích Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần I đã chính thức được khai mạc. Chương trình là "bản hòa ca" về văn hóa của 48 quốc gia tham dự lễ hội, thông qua sự góp mặt của đại diện các đại sứ quán, lãnh sự quán tại Hà Nội.

Đa dạng, hoành tráng và rực rỡ sắc màu là những từ dùng để mô tả đêm nghệ thuật. Dân ca quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, tín ngưỡng thờ Mẫu, xẩm Hà Nội đã lần lượt xuất hiện trên sân khấu với phong cách âm nhạc hiện đại.

Song song với lời ca bằng tiếng Việt còn có phụ đề tiếng Anh để bạn bè quốc tế có thể dễ dàng theo dõi và cảm nhận.

Hòa ca với Việt Nam là phần trình diễn những giai điệu và vũ đạo, truyền tải thông điệp của truyền thống và hiện đại từ các quốc gia Lào, Nhật Bản, Pakistan, Rumani, Ấn Độ, Mông Cổ... Với sự phụ trợ của đồ họa 3D mapping, sân khấu chương trình đã rực sáng trong màu sắc văn hóa.

Những màn trình diễn tại sân khấu chương trình khai mạc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một điểm nhấn khác trong đêm khai mạc là hoạt động “tô màu bức tranh di sản”: Các đại biểu từ Việt Nam và đoàn ngoại giao cùng nhau đổ 5 màu cát vào chiếc bình gốm Việt Nam.

5 màu đại diện năm châu, ngũ hành, đổ đầy chiếc bình gốm chứa đựng trọn vẹn chiều sâu văn hóa, nghệ thuật dân gian, nghề thủ công truyền thống được đắp bồi cùng thời gian, năm tháng tạo nên các giá trị trường tồn cùng thời gian.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định văn hóa không có biên giới, văn hóa là sợi tơ hồng kết nối giữa người và người, kết nối thế giới. Lễ hội là sự kết nối dân tộc việt nam với các dân tộc khác trên thế giới. Thủ tướng ghi nhận những khó khăn của năm đầu tiên tổ chức, song đã đem lại niềm vui và sự hưởng thụ văn hóa của Việt nam với các dân tộc trên thế giới và ngược lại.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng chia sẻ nỗi buồn với đồng bào đang phải chống chọi với bão chồng bão, lũ chồng lũ: “Hiện nay còn một bộ phận nhân dân đang phải vật lộn với khó khăn với thiên tai. Chúng ta dành lời thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc nhất về người và tài sản với những vùng đang chịu thiên tai lũ lụt.”

Thủ tướng kêu gọi sự chung tay đóng góp của người dân cả nước và cả bạn bè quốc tế tham gia hỗ trợ, đặc biệt trong chương trình đấu giá thiện nguyện tối ngày 11/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan không gian văn hóa của Việt Nam tại Lễ hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định chủ trương phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước, đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, phát triển công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí. Từ đây, Việt Nam góp phần quốc tế hóa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc ra quốc tế, đồng thời dân tộc hóa các nền văn minh của thế giới vào Việt Nam, liên kết sức mạnh đoàn kết toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận định Hà Nội từ lâu đã là cầu nối giữa các nền văn hóa và là giao điểm của các giá trị truyền thống và sáng tạo.

“Hôm nay 10/10, chúng ta cùng tới đây kỷ niệm ngày thành lập Thủ đô ngàn năm tuổi, Thăng Long-Hà Nội ngay ở chính trung tâm quyền lực suốt chiều dài lịch sử của thành phố, Hoàng thành Thăng Long - một di sản thế giới đã được UNESCO công nhận, đã và đang tiếp tục thể hiện tinh thần bền bỉ của dân tộc Việt Nam," người đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ.

Ông Baker cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và tình đoàn kết của UNESCO với các khu vực bị ảnh hưởng do các đợi thiên tai vừa qua. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới các gia đình đã mất nhà cửa và người thân. Trong những thời khắc khó khăn này, văn hóa nhắc nhở chúng ta về cội nguồn của mình, đó là cội nguồn của sự kiên cường, lòng nhân ái và năng lực cùng nhau kiến thiết lại cuộc sống.

Lễ hội này thể hiện rõ nét tinh thần đó. Với chủ đề ‘Chung tay cùng đồng bào vùng lũ,’ lễ hội cho thấy văn hóa không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và sự sáng tạo, mà còn là nguồn cảm hứng cho lòng trắc ẩn, sự phục hồi và tình đoàn kết,” Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu./.

Chiếc bình gốm tượng trưng cho sự đoàn kết thông qua văn hóa. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần I mở đón khách tự do từ 9 giờ đến 21 giờ, các ngày 11 và 12/10. Các hoạt động điểm nhấn tại Hoàng thành Thăng Long gồm có chương trình trình diễn thời trang “Bước chân di sản,” chương trình chiếu 3D Mapping “Sắc màu Việt Nam, nhịp điệu thế giới” và chiếu phim cùng nhiều video quảng bá văn hóa (360 cinema) cùng nhiều hoạt động khám phá văn hóa tại quầy hàng riêng của mỗi quốc gia.