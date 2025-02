Libya: Bộ trưởng Nội vụ thoát chết sau vụ ám sát ở thủ đô

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Chính phủ Thống nhất quốc gia (GNU), được quốc tế công nhận, có trụ sở tại miền Tây Libya, cho biết Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nội các Adel Jumaa đã may mắn sống sót sau vụ ám sát do một nhóm chưa rõ danh tính thực hiện tại thủ đô Tripoli.

Trong một tuyên bố trên Facebook, GNU lên án mạnh mẽ vụ ám sát Bộ trưởng Jumaa khi một nhóm các tay súng không rõ danh tính nổ súng trực tiếp vào xe chở ông khi đang di chuyển trên một đường cao tốc.

Ông Jumaa được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, phải phẫu thuật và hiện tình hình sức khỏe đã ổn định.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận là thủ phạm vụ tấn công, trong khi các cơ quan an ninh liên quan đã mở cuộc điều tra nhằm truy tìm thủ phạm đứng sau âm mưu ám sát này.

GNU dưới quyền lãnh đạo của Thủ tướng Abdulhamid al-Dbeibah đã được thành lập vào năm 2021 thông qua quy trình được Liên hiệp quốc ủng hộ.

Ông Jumaa được xem là một trong những cố vấn thân cận nhất của Thủ tướng Dbeibah.

Cùng ngày, các cuộc họp của Ủy ban Quân sự chung 5+5 (JMC) của Libya đã khai mạc tại thủ đô của Ai Cập.

Phát biểu khai mạc, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ai Cập, Trung tướng Ahmed Khalifa, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ lịch sử sâu sắc và bền chặt giữa Ai Cập và Libya.

Ông cũng đánh giá cao những nỗ lực liên tục của các đại diện Libya nhằm xích lại gần nhau và thống nhất các thể chế quân sự và an ninh của đất nước, đồng thời tái khẳng định cam kết của Cairo đối với thỏa thuận ngừng bắn để đảm bảo an ninh và ổn định tại Libya.

Về phần mình, các thành viên của phái đoàn Libya đánh giá cao vai trò của Ai Cập vì đã tổ chức các cuộc họp của JMC, tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại và thảo luận diễn ra, đồng thời trình bày các đề xuất thực tế và ý tưởng khả thi cho hội đồng đàm phán vì lợi ích của người dân Libya.

Trong phiên khai mạc, các cuộc thảo luận của JMC đã giải quyết nhiều mối quan tâm chung, nhằm thống nhất các quan điểm củng cố sự ổn định của Libya và thực hiện các biện pháp dựa trên sự đồng thuận để bảo vệ cấu trúc xã hội và duy trì chủ quyền đối với lãnh thổ của quốc gia Bắc Phi này.

Các cuộc họp của JMC diễn ra gần 1 tháng sau khi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi có cuộc gặp với Tư lệnh quân đội quốc gia Libya, Tướng Khalifa Haftar, tại Cairo, trong đó nhà lãnh đạo Ai Cập tái khẳng định sự ổn định của Libya có liên quan chặt chẽ đến an ninh quốc gia của nước này.

Được thành lập vào năm 2020, Ủy ban Quân sự chung 5+5 của Libya là một trong 3 hướng chính trong quá trình giải quyết, do Liên hợp quốc hậu thuẫn, nhằm đảm bảo rút tất cả binh sỹ nước ngoài khỏi quốc gia giàu dầu mỏ này.

Cuộc khủng hoảng chính trị và an ninh tại Libya vẫn đang diễn biến rất phức tạp sau khi kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử do LHQ bảo trợ vào tháng 12/2021 bị hủy do các phe phái chủ chốt ở nước này không thống nhất được các quy tắc bầu cử.

Hiện đất nước bị chia thành 2 chính quyền đối địch chính, gồm chính phủ đặt tại miền Đông được Quốc hội Libya ủng hộ và chính phủ đặt tại Tripoli ở miền Tây được Hội đồng Tổng thống ủng hộ./.

