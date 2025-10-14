Lịch thi đấu hôm nay 14/10: Việt Nam-Nepal, 6 đội có cơ hội dự World Cup 2026

Từ chiều nay (14/10) đến rạng sáng 15/10, bóng đá thế giới tiếp tục guồng quay với nhiều trận cầu hấp dẫn tại vòng loại Asian Cup và vòng loại World Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam tái ngộ Nepal

Ba ngày sau cuộc chạm trán tại Gò Đậu, hai đội tuyển Việt Nam và Nepal sẽ lại tái ngộ trong màn so tài trên sân Thống Nhất tại lượt trận thứ tư bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Trước trận đấu này, "các chiến binh Sao vàng" đứng thứ 2 bảng F với 6 điểm, trong khi Nepal chưa có điểm số nào.

Với tình hình hiện tại, thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải tiếp tục đánh bại Nepal để tiếp tục bám đuổi Malaysia (9 điểm) trước khi có màn đối đầu trực tiếp đối thủ.

Vì thế, trong cuộc họp báo trước trận, vị "thuyền trưởng" người Hàn Quốc khẳng định: "Toàn đội đặt mục tiêu rõ ràng là tiếp tục giành 3 điểm. Tôi mong toàn đội sẽ chơi tự tin và cống hiến một trận đấu hay cho người hâm mộ."

Ông Kim Sang Sik cho biết đội tuyển đã chuẩn bị kỹ lưỡng ở khâu tấn công: "Ở trận trước, chúng ta có tới 20 cơ hội nhưng chỉ ghi được 3 bàn. Tôi mong Tiến Linh và các cầu thủ tấn công sẽ tận dụng cơ hội tốt hơn, bình tĩnh và chính xác hơn trong dứt điểm. Mục tiêu của toàn đội là ghi nhiều bàn và quan trọng hơn là giữ sạch lưới."

Cùng với thầy Kim, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ: “Sau trận lượt đi có kết quả tốt, toàn đội đang tập luyện tích cực và cho thấy tinh thần khát khao, quyết tâm cao. Hy vọng chúng tôi sẽ mang lại một màn trình diễn tốt hơn nữa và giành trọn 3 điểm để tặng khán giả Thành phố Hồ Chí Minh."

Theo lịch thi đấu, trận Việt Nam-Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay 14/10 trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

(Nguồn: VFF)

Muộn hơn 30 phút so với trận đấu này, tại Bukit Jalil National (Kuala Lumpur), Đội tuyển Malaysia tiếp tục hướng đến chiến thắng trước Lào để củng cố ngôi đầu khi mà những lùm xùm liên quan đến vấn đề nhập tịch chưa khép lại.

Ngoài hai trận đấu kể trên, các đội bóng khác của khu vực Đông Nam Á cũng sẽ bước vào loạt trận hôm nay với quyết tâm giành chiến thắng rất lớn.

Thái Lan sẽ đối đầu Đài Bắc Trung Hoa, Myanmar so tài cùng Syria, trong khi Philippines và Timor Leste sẽ phải chạm trán nhau.

5 đội chắc chắn giành dự World Cup 2026

Đội tuyển Anh và Bồ Đào Nha đang đứng trước cơ hội sớm giành vé đại diện khu vực châu Âu tham dự vòng chung kết World Cup 2026 (tổ chức tại Mỹ, Canada, Mexico).

Tam sư đang dẫn đầu bảng K với 15 điểm tuyệt đối sau khi giành 5 chiến thắng liên tiếp, bỏ xa đội xếp thứ 2 Albania đến 4 điểm và hơn Serbia 8 điểm. Anh và Serbia còn 3 trận chưa đá trong khi Albania chỉ còn hai trận phía trước.

Ở lượt trận này, đoàn quân của Huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ có chuyến làm khách trên sân Latvia - đội bóng gần như hết cơ hội cạnh tranh vé dự World Cup.

Với cục diện hiện tại, Đội tuyển Anh chỉ cần giành chiến thắng Latvia là sẽ vượt qua vòng loại sớm hai lượt trận. Đây là điều hoàn toàn xảy ra khi mà Tam sư được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ.

Cùng với tuyển Anh, Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đang có nhiều cơ hội để vượt qua vòng loại World Cup 2026 ngay sau lượt trận rạng sáng 15/10.

Bồ Đào Nha hiện đang dẫn đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận, nhiều hơn Hungary 5 điểm, hơn Armenia 6 điểm và bỏ xa Ireland đến 8 điểm.

Ở lượt trận này, Cristiano Ronaldo và đồng đội sẽ được thi đấu trên sân nhà José Alvalade (Lisbon) để tiếp đón đối thủ trực tiếp Hungary, trong khi Armenia làm khách trên sân Ireland.

Tuyển Anh có cơ hội trở thành đội châu Âu đầu tiên dự World Cup 2026. (Nguồn: Getty Images)

Với cục diện hiện tại, Bồ Đào Nha sẽ giành quyền đi tiếp nếu như đánh bại Hungary trong khi ở trận cùng giờ Armenia không thắng Ireland.

Ở khu vực châu Phi, ba suất còn lại tham dự vòng chung kết World Cup 2026 cũng sẽ được xác định sau loạt trận đêm nay và rạng sáng 15/10.

Senegal và CH Congo (bảng B), Benin, Nam Phi và Nigeria (bảng C), Bờ Biển Ngà và Gabon (bảng F) đang là những đội có cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá vào năm sau.

Còn tại châu Á, hai tấm vé trực tiếp đến Mỹ, Canada và Mexico cũng sẽ xác định sau hai trận: Qatar gặp UAE và Saudi Arabia đối đầu Iraq.

Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại Asian Cup 2027 Ngày 14/10

17h30 Maldives - Tajikistan

17h30 Đài Bắc Trung Hoa) - Thái Lan

17h30 Myanmar - Syria

18h00 Philippines - Timor Leste

19h00 Hong Kong - Bangladesh

19h30 Nepal - Việt Nam

20h00 Malaysia - Lào

20h45 Turkmenistan - Sri Lanka

21h00 Ấn Độ - Singapore

23h00 Bhutan - Lebanon Ngày 15/10

00h00 Afghanistan - Pakistan

00h30 Yemen - Brunei Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á Ngày 15/10

00h15 Qatar - UAE

02h30 Saudi Arabia - Iraq Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu Ngày 14/10

23h00 Estonia - Moldova Ngày 15/10

01h45 Italy - Israel

01h45 Tây Ban Nha - Bulgaria

01h45 Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia

01h45 Andorra - Serbia

01h45 Latvia - Anh

01h45 Bồ Đào Nha - Hungary

01h45 Ireland - Armenia Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi Ngày 14/10

23h00 Nigeria - Benin

23h00 Nam Phi - Rwanda Ngày 15/10

02h00 Senegal - Mauritania

02h00 CH Congo - Sudan

02h00 Bờ Biển Ngà - Kenya

02h00 Gabon - Burundi