Vòng loại World Cup 2026: Đức thắng nhọc, Pháp đứt mạch toàn thắng

Các đội bóng được đánh giá "cửa trên" đã trải qua ngày thi đấu không thành công ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, trong đó Pháp là cái tên đáng chú ý.

Pháp đứt mạch toàn thắng

Tại bảng D, đội tuyển Pháp tự tin hành quân đến Reykjavík với quyết tâm đánh bại Iceland giành trọn niềm vui sau chuỗi trận toàn thắng.

Trên sân Laugardalsvoellur, đoàn quân của Huấn luyện viên Didier Deschamps kiểm soát thế trận vượt trội và có nhiều cơ hội hơn nhưng lại không thể có được ba điểm.

Tham vọng giành chiến thắng của Pháp bị dội "gáo nước lạnh" khi để cho Iceland có bàn thắng mở tỷ số ở phút 39 của Victor Pálsson.

"Gà trống" sau đó trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2, liên tiếp có được hai bàn thắng do công Christopher Nkunku và Jean-Philippe Mateta chỉ trong ít phút (phút 63 và 68).

Tuy nhiên, Iceland cũng chỉ mất đúng 2 phút để có bàn gỡ hòa 2-2 của Jean-Philippe Mateta trong tình huống đối mặt thủ thành Mike Maignan.

Kết quả này khiến đoàn quân của Huấn luyện viên Didier Deschamps đứt mạch toàn thắng. Sau 4 lượt trận, Pháp có trong tay 10 và giờ chỉ còn hơn đội xếp sau Ukraine đúng 3 điểm.

Ở trận đấu còn lại của bảng D, Đội tuyển Ukraine đã giành chiến thắng 2-1 trước Đội tuyển Azerbaijan nhờ màn tỏa sáng của tiền vệ Oleksii Gutsuliak.

Oleksii Gutsuliak chính là người kiến tạo cho Ruslan Malinovskyi ghi bàn mở tỷ số, trước khi tự mình lập công để ấn định chiến thắng cho Ukraine.

Đức giành chiến thắng tối thiểu

Còn tại bảng A, Đội tuyển Đức đã giành chiến thắng thứ ba liên tiếp khi đánh bại Bắc Ireland 1-0 ngay trên của đối thủ.

Nick Woltemade sắm vai người hùng của Đức với pha lập công bằng vai sau tình huống đá phạt góc của David Raum ở phút 31.

Nick Woltemade ghi bàn giúp Đức chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Chiến thắng nhạt này giúp thầy trò Huấn luyện viên Julian Nagelsmann tiếp tục đứng ngôi đầu bảng A với 9 điểm, bằng điểm với Slovakia nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Ở trận đấu cùng giờ, Đội tuyển Slovakia đã vượt qua Luxembourg 2-0 nhờ các bàn thắng của Adam Obert và Ivan Schranz.

Trong khi đó, tại bảng B, Đội tuyển Thụy Điển nối dài chuỗi trận thất vọng bằng thất bại 0-1 trước Kosovo ngay trên sân nhà.

Trận thua này khiến Thụy Điển tiếp tục đứng đáy bảng với vỏn vẹn 1 điểm và khó có cơ hội cạnh tranh suất dự vòng play-off tranh vé dự World Cup 2026.

Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng không có kết quả như mong muốn khi hòa không bàn thắng trước Slovenia. Thụy Sĩ hiện mới chỉ giành 10 điểm và hơn Kosovo bằng đúng một trận thắng.

Còn tại bảng J, Đội tuyển Bỉ đã tìm lại được niềm vui sau trận hòa Bắc Macedonia bằng chiến thắng ngược dòng 4-2 trước Xứ Wales.

Kevin De Bruyne tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng, trong khi hai pha lập công còn lại của Bỉ được chia đều cho Thomas Meunier và Leandro Trossard.

Với chiến thắng này, đội bóng của Huấn luyện viên Rudi Garcia vượt qua Bắc Macedonia để trở lại ngôi đầu bảng J.

Đội tuyển Bỉ hiện đang có trong tay 14 điểm, nhiều hơn Bắc Macedonia(đá nhiều hơn 1 trận) 1 điểm và hơn 4 điểm so với Xứ Wales.

Điều này đồng nghĩa với việc Bỉ chỉ cần giành chiến thắng trước Kazakhstan vào ngày 15/11 tới là sẽ chính thức giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026.

Bỉ chỉ còn cách vé dự World Cup 2026 đúng 1 trận thắng. (Nguồn: PA)

Tính đến thời điểm này, khu vực châu Âu vẫn chưa có đội bóng nào sớm giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico vào năm sau.

Đã xác định được 22 đội dự World Cup 2026

Hiện tại, vòng chung kết đã xác định được 22 đội tham dự, gồm 3 đội đồng chủ nhà là Mỹ, Canada, Mexico và các đội vượt qua vòng loại là Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Argentina, Brazil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại Dương), Maroc, Tunisia, Ai Cập, Algeria, Ghana và Cape Verde (châu Phi).

Đội tuyển Cape Verde là cái tên mới nhất vượt qua vòng loại sau chiến thắng cách biệt 3-0 trước Eswatini ở loạt trận cuối cùng bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Cape Verde vinh dự góp mặt ở World Cup, qua đó trở thành đội tuyển thứ 14 của châu Phi, và là thứ 83 của thế giới đoạt vé dự vòng chung kết World Cup.

Với dân số chưa tới 525.000 người và diện tích 4.033km2, Cape Verde cũng đã trở thành quốc gia nhỏ thứ hai từng góp mặt ở một kỳ World Cup (sau Iceland năm 2018, khoảng 334.000 người).

Kết quả này là phần thưởng xứng đáng dành cho đội bóng nhỏ bé này sau những gì mà họ đã thể hiện xuyên suốt giải đấu, trong đó bước ngoặt chính là chiến thắng 1-0 trước chính Cameroon./.

