Liên hợp quốc kêu gọi cam kết mạnh mẽ về mục tiêu 1,5 độ C tại COP30

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các nước đạt được cam kết mạnh mẽ để giữ vững mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C, trong bối cảnh các cuộc đàm phán khí hậu của Liên hợp quốc (COP30), diễn ra tại Belem, đang tiến gần đến hồi kết.

Gần 200 quốc gia đã dành hai tuần qua để thảo luận các vấn đề tại COP30 từ lộ trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch do nước chủ nhà Brazil (Bra-xin) đề xuất đến lo ngại về các kế hoạch cắt giảm khí thải còn yếu, tài chính hỗ trợ các nước đang phát triển và các rào cản thương mại.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thúc giục các quốc gia tham gia đàm phán với thiện chí để đạt được một thỏa hiệp đầy tham vọng, đồng thời nói thêm rằng 1,5 độ C là lằn ranh đỏ duy nhất.

COP30 diễn ra 10 năm sau khi các quốc gia đã đồng ý tại Paris giới hạn nhiệt độ tăng ở mức 1,5 độ C, và ít nhất là dưới 2 độ C, để tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Các bằng chứng hiện nay cho thấy thế giới gần như chắc chắn sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C, song nhân loại vẫn có thể quyết định việc thời gian vượt ngưỡng này kéo dài bao lâu.

Các nhà đàm phán bất đồng trước yêu cầu từ các nước đang phát triển, khi những nước này đề nghị các quốc gia phát triển tăng cường tài chính nhằm hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương thích ứng với biến đổi khí hậu và triển khai năng lượng tái tạo./.

Trước thềm COP30, LHQ cảnh báo thế giới “chệch hướng” mục tiêu khí hậu Theo Liên hợp quốc, tiến độ cắt giảm khí thải toàn cầu đang quá chậm, khiến mục tiêu khống chế mức tăng nhiệt độ Trái Đất chỉ mang tính biểu tượng và cần có bước đi mạnh mẽ hơn tại COP30.