Long An: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 26kg ma túy

Ngày 28/3, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Long An, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Trước đó ngày 23/3, tại khu vực Cầu 79, thị trấn Tân Hưng (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An), lực lượng phá án gồm: Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Công an tỉnh Long An tiến hành bắt quả tang đối tượng Võ Văn Mai (sinh năm 1976, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra xe ôtô đối tượng điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 32 gói hàng chứa hơn 26kg ma túy tổng hợp các loại và heroin. Đối tượng Võ Văn Mai khai nhận vận chuyển số ma túy trên về Thành phố Hồ Chí Minh với tiền công 2.000 USD.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, lực lượng chức năng đã truy xét, bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Lân (68 tuổi, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) và Đàm Quang Thương (55 tuổi, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đây là hai đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trên ở Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

