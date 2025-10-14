Mexico: Gần 130 người thiệt mạng và mất tích do mưa lớn kéo dài

Chính phủ Mexico ngày 13/10 thông báo đợt mưa lớn kéo dài từ 6-9/10 tại 5 bang miền Trung nước này đã khiến ít nhất 64 người thiệt mạng, 65 người mất tích, hàng nghìn người phải sơ tán và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà cửa, cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn lời Giám đốc Cơ quan Điều phối Phòng vệ Dân sự Quốc gia Mexico (CNPC) Laura Velázquez cho biết số người thiệt mạng được ghi nhận tại các bang Veracruz, Hidalgo, Puebla và Querétaro.

Hiện 65 nạn nhân vẫn đang mất tích. Bang San Luis Potosí không ghi nhận trường hợp tử vong hay mất tích nào, trong khi riêng bang Hidalgo có 43 người mất tích và hơn 100 cộng đồng vẫn chưa thể tiếp cận được. Tại bang Veracruz, hơn 80 thị trấn bị cô lập.

Trước tình hình trên, Chính phủ Mexico đã triển khai hơn 10.000 binh sỹ, nhân viên cứu hộ cùng lực lượng dân sự và các công ty xây dựng tư nhân tham gia khắc phục hậu quả, dọn dẹp đường sá và tìm kiếm người mất tích.

Những chuyến bay cứu trợ bằng trực thăng đang được tăng cường để chuyển lương thực, nước sạch và thuốc men đến các khu vực bị chia cắt.

Phát biểu họp báo cùng ngày, Tổng thống Claudia Sheinbaum đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân, đồng thời khẳng định Chính phủ Mexico có đủ nguồn lực và sẽ không để bất kỳ người dân nào thiếu sự hỗ trợ trong giai đoạn khẩn cấp hiện nay.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 6- 9/10 đã khiến mực nước trên nhiều con sông dâng cao, gây ngập sâu tại nhiều khu vực, đặc biệt, thành phố dầu khí Poza Rica (bang Veracruz) ghi nhận mực nước lên tới hơn 4 mét.

Hàng trăm binh sỹ, cảnh sát và lính cứu hỏa đã tham gia công tác cứu hộ, thiết lập các trung tâm tạm trú cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế cho người dân.

Theo Cơ quan khí tượng địa phương, đợt mưa lớn lịch sử này do ảnh hưởng từ 2 cơn bão Raymond và Priscilla ở Thái Bình Dương, cùng với một đợt không khí lạnh và nóng hội tụ từ Vịnh Mexico, đã dẫn đến lượng mưa hơn 1.800mm tại 5 bang nêu trên.

Chỉ trong 4 ngày, lượng mưa được ghi nhận tương đương một nửa lượng mưa trung bình hàng năm tại các khu vực này. Đây là giai đoạn kết thúc một mùa mưa bất thường với lượng mưa cao kỷ lục, khiến hệ thống sông hồ đầy nước, đất yếu và nguy cơ sạt lở tiếp tục tăng cao./.

