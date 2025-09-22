Mỹ bác bỏ việc có công dân thiệt mạng do không kích tại Liban

Theo báo Times of Israel ngày 22/9, sau khi Chính phủ Liban thông báo 5 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở miền Nam nước này ngày 21/9, một số người trong đó là công dân Mỹ, Washington đã bác bỏ tuyên bố này.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: “Mặc dù tình hình vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng cho đến nay, có dấu hiệu cho thấy 5 người thiệt mạng không phải là công dân Mỹ."

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tấn công và tiêu diệt một phần tử khủng bố Hezbollah tại thị trấn Bint Jbeil ở phía Nam Liban, nhưng thừa nhận rằng “một số thường dân không liên quan” cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích.

Trong khi đó, hãng thông tấn Liban đưa tin, một thiết bị bay không người lái (UAV) đã phóng hai tên lửa vào một chiếc xe máy và một chiếc ôtô Mercedes, trong đó có một người cha và các con của ông./.

Israel không kích miền Nam Liban, ít nhất 4 người thiệt mạng Hãng thông tấn nhà nước NNA của Liban cho biết một thiết bị bay không người lái Israel đã phóng 2 tên lửa vào một xe máy, được cho là thành viên Hezbollah, đang di chuyển trên đường phố ở Bint Jbeil.