Mỹ và Iran bắt đầu đụng độ trên biển tại Vịnh Ba Tư

Ngày 11/6, hãng tin Mehr của Iran đưa tin các lực lượng nước này và Mỹ đã bắt đầu đụng độ trên biển tại Vịnh Ba Tư (Vịnh Persian) và đã xuất hiện nhiều tiếng nổ trên các hòn đảo Qeshm và Hengam của Iran.

Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại tỉnh Fars và khu vực phía Tây thủ đô Tehran. Nhiều tiếng nổ lớn cũng đã được ghi nhận tại các thành phố Minab, Mohr, Bandar Abbas và Sirik.

Trang tin Axios (Mỹ) dẫn một nguồn tin cho biết Mỹ đã tấn công các cơ sở quân sự ở khu vực phía Nam của Iran. Các cuộc tấn công này nhằm vào hệ thống phòng không, radar cũng như các đơn vị chỉ huy và điều khiển thiết bị bay không người lái.

Ngay sau khi giao tranh bùng phát, Bộ chỉ huy quân sự chính của Iran Khatam al-Anbiya thông báo eo biển Hormuz đã bị đóng cửa đối với tất cả các tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại, trong đó viện dẫn các mối đe dọa an ninh tại tuyến đường thủy chiến lược này.

Tuyên bố của Khatam al-Anbiya xác nhận các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các khu vực thuộc tỉnh Hormozgan ở phía Nam Iran đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua eo biển Hormuz đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công.

Ngay trước thời điểm bùng phát đợt giao tranh mới này, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 10/6 (giờ New York) đã tiến hành phiên thảo luận cấp cao với chủ đề "Thúc đẩy giải pháp chính trị ở Trung Đông: Trung gian và đối thoại cho hòa bình bền vững."

Phát biểu tại phiên họp, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc căng thẳng tiếp tục leo thang ở Trung Đông, trong đó có xung đột dai dẳng Israel-Palestine, giao tranh giữa Israel và Liban, căng thẳng Mỹ-Iran, tình hình bất ổn ở Somalia và Yemen…

Tổng thư ký nhấn mạnh Trung Đông “đang bị kéo sâu hơn vào khủng hoảng với những hệ lụy vượt ra ngoài khu vực” ảnh hưởng tới thương mại, an ninh lương thực, di cư và giá năng lượng.

Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kêu gọi “tất cả các bên phải cùng hướng tới giải pháp ngoại giao, tôn trọng đầy đủ chủ quyền, độc lập chính trị và sự toàn vẹn lãnh thổ theo các đường biên giới được quốc tế công nhận, phù hợp với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an."

Tại phiên họp, nhiều nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng lên tiếng ủng hộ việc thúc đẩy giải pháp chính trị ở Trung Đông. Đại sứ Latvia Sanita Pavļuta-Deslandes đề xuất tăng cường các kênh đối thoại và trung gian hòa giải.

Đại sứ Pháp Jérôme Bonnafont tuyên bố “không có nền hòa bình bền vững nào có thể đạt được bằng vũ lực" và Hội đồng Bảo an cần phải ủng hộ các giải pháp chính trị đáng tin cậy, bao trùm, phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên tránh leo thang tình hình và đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Các nước đều nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các bên, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran cáo buộc Mỹ làm tổn hại nỗ lực ngoại giao Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, nhấn mạnh bất kỳ tiến trình ngoại giao nào cũng sẽ bị hủy hoại do việc sử dụng vũ lực và vi phạm liên tục thỏa thuận ngừng bắn.