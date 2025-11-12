Thế giới

Nga giới thiệu mô hình phục hồi môi trường đầu tiên trên thế giới tại COP30

Nga trình bày mô hình phục hồi hệ sinh thái toàn diện tại COP30, góp phần giảm phát thải và bảo vệ khí hậu toàn cầu, đặc biệt ở Bắc Cực.

Trần Hải
Băng tan do nhiệt độ ấm lên tại đảo Greenland thuộc Bắc Cực. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 11/11, tại Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP30) lần thứ 30 ở Brazil, Nga đã trình bày mô hình hoạt động có mục tiêu đầu tiên trên thế giới về khôi phục hệ sinh thái.

Theo ông Vadim Petrov - Phó giám đốc Trung tâm Khoa học thống nhất thuộc Viện Nghiên cứu sinh thái toàn Nga của Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga, mô hình này được các doanh nghiệp và cộng đồng khoa học Nga phát triển trong khuôn khổ Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái của Liên hợp quốc (2021-2030).

Ông Petrov nhấn mạnh kinh nghiệm của Nga chứng minh rằng phục hồi hệ sinh thái không chỉ là một biện pháp bảo tồn, mà còn là một trong những công cụ chính sách khí hậu hiệu quả nhất của thế kỷ 21. Từ góc độ khoa học, phục hồi hệ sinh thái vừa là giảm thiểu, vừa là thích ứng.

Ông Petrov dẫn ước tính của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết, phục hồi thiên nhiên có thể cung cấp tới 1/3 tổng số biện pháp cần thiết để giảm phát thải toàn cầu vào năm 2030 và Nga đã chứng minh trên thực tế rằng cơ chế này hoạt động hiệu quả, đặc biệt là ở Bắc Cực.

Theo ông, Nga là “nhà hiến tặng khí hậu” thế giới khi sở hữu nguồn tài nguyên hệ sinh thái lớn nhất Trái Đất và đang thực hiện các dự án môi trường quy mô lớn, bao gồm cả ở Bắc Cực, nơi tốc độ ấm lên cao gấp nhiều lần so với mức trung bình thế giới.

Quy mô đóng góp của Nga cho Thập kỷ Liên hợp quốc là vô song trong số các quốc gia vùng cực và được trình bày trong “hồ sơ Bắc Cực” - một báo cáo có hệ thống đầu tiên trên thế giới về phục hồi hệ sinh thái ở các vĩ độ cực.

Hồ sơ này ghi nhận những kết quả chưa từng có như thành lập mạng lưới lớn nhất các khu bảo tồn thiên nhiên đặc biệt (SPNA) từ 40 SPNA liên bang, với tổng diện tích 39 triệu ha và khoảng 200 SPNA khu vực và địa phương với tổng diện tích hơn 86 triệu ha.

Ngoài ra, 85.000 tấn rác thải và kim loại phế liệu đã được loại bỏ khỏi Bắc Cực, hơn 6.000 ha đất bị phá vỡ đã được cải tạo và một hệ thống giám sát băng vĩnh cửu cùng các công nghệ AI phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học đã được triển khai.

Mô hình này mô tả một chu trình hành động tích hợp, từ đánh giá thiệt hại đến cải tạo và phục hồi hoàn toàn các chức năng tự nhiên của lãnh thổ. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một tiền lệ toàn cầu độc đáo, có thể được nhân rộng cho các ngành công nghiệp và khu vực khác.

Theo ông Petrov, Bắc Cực là một bộ điều tiết tự nhiên của khí hậu hành tinh. Bằng cách bảo tồn và phục hồi Bắc Cực, Nga đang bảo vệ khí hậu Trái Đất. Kinh nghiệm của Nga là minh chứng cho cách tiếp cận sinh thái đang trở thành một cơ chế khả thi cho phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Nga đã tiên phong xây dựng một hệ thống quản lý phục hồi hệ sinh thái dựa trên khoa học, có thể nhân rộng và Nga mời các đối tác quốc tế nhân rộng mô hình này. Ông Petrov kết luận, ngày nay, khi thế giới đang tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu, Nga đang chứng minh rằng con đường nằm ở việc phục hồi hệ sinh thái - từ Bắc Cực đến vùng nhiệt đới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#phục hồi hệ sinh thái #COP30 #Nga #khí hậu #Bắc Cực #bảo tồn môi trường #biến đổi khí hậu Brazil
