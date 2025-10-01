Ngày 2/10, học sinh Hà Nội đi học trở lại, các trường linh hoạt dạy học

Ngày 1/10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân phường, xã và các nhà trường về việc tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học.

Trong đó, học sinh Hà Nội sẽ trở lại trường học từ ngày 2/10. Các trường học được yêu cầu linh hoạt dạy học, chủ động ứng phó sau bão.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị, Ủy ban Nhân dân phường, xã và các nhà trường chủ động tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, khắc phục úng ngập trong khuôn viên trường, lớp, bếp ăn, khu vệ sinh, sân chơi… để bảo đảm môi trường an toàn cho học sinh, giáo viên.

Các nhà trường thông báo kịp thời cho cha mẹ học sinh kế hoạch tổ chức dạy học trở lại từ ngày 2/10 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các nhà trường chỉ đón học sinh quay trở lại trường khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.

Trước các diễn biến của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp; đồng thời chủ động báo cáo Ủy ban Nhân dân phường, xã; các đơn vị có liên quan và Sở Giáo dục và Đào tạo để được phối hợp chỉ đạo, xử lý.

Các nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng địa phương trong việc bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho học sinh đến trường; chủ động rà soát, thống kê các thiệt hại (cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, hệ thống cây xanh, tường rào, cổng trường…) của đơn vị; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trước đó, do ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 10, từ chiều 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông báo khẩn tới các cơ sở giáo dục về việc cho học sinh các cấp nghỉ học vào ngày 1/10 để bảo đảm an toàn./.

Hà Nội: Nhiều trường cho học sinh nghỉ hoặc chuyển học online vì bão số 10 Hoàn lưu bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội tê liệt vì ngập và tắc. Nhiều trường học đã thông báo cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học online.