Ngày Quốc tế Vui chơi 11/6/2026: Bảo vệ trò chơi, bảo vệ tuổi thơ

Nghị quyết số 78/268 của Liên hợp quốc ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm tiếp cận vui chơi, các hoạt động giải trí với sức khỏe thể chất, tâm lý, sự phát triển của trẻ em và thanh niên.

Ngày 25/3/2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết số 78/268, chọn ngày 11/6 hàng năm là Ngày Quốc tế Vui chơi theo sáng kiến của Việt Nam cùng các nước thuộc Nhóm nòng cốt (5 thành viên còn lại là Bulgaria, El Salvador, Jamaica, Kenya và Luxembourg), với sự đồng bảo trợ của 138 nước.

Nghị quyết ghi nhận vai trò của vui chơi đối với phát triển thể chất, kỹ năng xã hội, nhận thức, giao tiếp, đời sống tình cảm ở mọi lứa tuổi, ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm tiếp cận vui chơi, các hoạt động giải trí đối với sức khỏe thể chất, tâm lý, sự phát triển của trẻ em và thanh niên.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên và cơ quan trong hệ thống của Liên hợp quốc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Vui chơi nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa quan trọng của vui chơi trong đời sống xã hội. Chủ đề của Ngày Quốc tế Vui chơi năm nay là “Bảo vệ trò chơi, bảo vệ tuổi thơ."

Chủ đề này nhắc nhở tất cả chúng ta - chính phủ, doanh nghiệp, trường học và gia đình - rằng tuổi thơ hạnh phúc và khỏe mạnh được xây dựng trên nền tảng của trò chơi./.