Nghệ An: Cho phép thông thương qua hai cửa khẩu phụ với Lào

Từ ngày 20/2, hai cửa khẩu phụ Thông Thụ-Nậm Tạy (Lào), Thanh Thủy-Nậm On (Lào) chính thức được phép thông thương.

Các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban Nhân dân huyện biên giới đất liền và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai việc thực hiện.

Mặt hàng trao đổi, mua bán qua cửa khẩu phụ của thương nhân và cư dân được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BCT Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân và Thông tư số 02/2018/TT-BCT Quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã nhận được văn bản số 06/TTr.HP ngày 06/01/2025 của Ủy ban chính quyền tỉnh Houaphanh (Lào) về việc cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hóa của tỉnh Houaphanh và tỉnh Nghệ An được qua lại cửa khẩu phụ Nậm Tạy-Thông Thụ; văn bản số 02/BLKX ngày 20/01/2025 của Ủy ban chính quyền tỉnh Bolikhamsai (Lào) về việc đề nghị cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hóa của tỉnh Bolikhamsai (Lào) và tỉnh Nghệ An được qua lại cửa khẩu phụ Nậm On- Thanh Thủy.

Ngày 18/2/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 1086/UBND-KT giao các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban Nhân dân huyện biên giới đất liền và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát, cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hóa của tỉnh Nghệ An và tỉnh Houaphanh (Lào) được qua lại, mua bán, trao đổi qua cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ (Nghệ An)-Nậm Tạy (Houaphanh).

Kiểm tra, kiểm soát, cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hóa của tỉnh Nghệ An và tỉnh Bolikhamsai (Lào) được qua lại, mua bán, trao đổi qua cặp cửa khẩu phụ Thanh Thủy (Nghệ An)-Nậm On (Bolikhamsai) đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật từ ngày 20/2.

Nghệ An có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài hơn 468km. Đến nay, ngoại trừ Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) được đầu tư khá bài bản thì hầu hết các cửa khẩu còn lại như cửa khẩu chính Thanh Thủy và 3 cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ, Tam Hợp và Cao Vều cơ sở hạ tầng vẫn còn hạn chế.

Việc hai cửa khẩu phụ Thông Thụ-Nậm Tạy (Lào), Thanh Thủy-Nậm On (Lào) chính thức được phép thông thương không chỉ tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Lào mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch và phát triển kinh tế địa phương vùng biên./.

