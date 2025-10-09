Nhiều khả năng Liên hợp quốc phải cắt giảm lực lượng gìn giữ hòa bình

Liên hợp quốc có thể sẽ buộc phải cắt giảm 25% số lượng nhân viên Lực lượng gìn giữ hòa bình trên toàn thế giới trong những tháng tới, tương đương khoảng 13.000 đến 14.000 quân nhân và cảnh sát.

Theo một quan chức cấp cao giấu tên của Liên hợp quốc, việc cắt giảm do thiếu hụt ngân sách, chủ yếu liên quan đến việc cắt giảm viện trợ của Mỹ.

Không chỉ một số lượng lớn quân nhân và cảnh sát cùng các trang thiết bị sẽ phải về nước, một số lượng lớn nhân viên dân sự trong các phái bộ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Việc cắt giảm nhân sự sẽ được triển khai thực hiện tại 9 trong tổng số 11 phái bộ Liên hợp quốc.

Trong tổng ngân sách 5,4 tỷ USD cho các hoạt động gìn giữ hòa bình giai đoạn 2025-2026, Mỹ dự kiến sẽ đóng góp 1,3 tỷ USD và Trung Quốc sẽ đóng góp 1,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, Washington đã thông báo với Liên hợp quốc rằng họ sẽ chỉ chi trả khoảng 1/2 số tiền dự kiến, tương đương 682 triệu USD, trong đó có 85 triệu USD dành cho phái bộ quốc tế để trấn áp những băng nhóm tội phạm mới tại Haiti vốn không có trong ngân sách ban đầu. Như vậy, Liên hợp quốc dự kiến sẽ thiếu hụt từ 16 đến 17% ngân sách gìn giữ hòa bình hiện tại.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã công bố những khoản cắt giảm lớn đối với viện trợ nước ngoài.

Liên hợp quốc đã triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, miền Nam Liban, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Tây Sahara, cùng nhiều nơi khác.

Thông báo cắt giảm làm dấy lên những lo ngại về khả năng phải giảm đáng kể các hoạt động nhân đạo, liên quan đến đoàn xe cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ thường dân sống dựa vào viện trợ./.

Hình ảnh nữ quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam Sự có mặt của nữ quân nhân cho thấy đất nước ta không chỉ tham gia bằng sức mạnh quân sự mà còn bằng tinh thần nhân văn, mềm dẻo, dễ kết nối với cộng đồng địa phương.