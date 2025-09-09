Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Các phóng viên TTXGP và TTXVN đã có mặt tại các điểm nóng miền Tây Nam Bộ, ghi lại những hình ảnh và thông tin quý giá về ngày toàn thắng 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.