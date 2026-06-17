Phát động Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2026-2028

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), chiều 17/6, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí và phát động Giải báo chí toàn quốc về chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2026-2028.

Giải báo chí toàn quốc về chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần.

Mùa giải giai đoạn 2026-2028 là một trong những hoạt động đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Sau nhiều mùa giải được tổ chức thành công, đến nay, Giải báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã thực sự trở thành sân chơi chuyên nghiệp, có uy tín, thương hiệu, sức lan tỏa rộng lớn trong giới báo chí truyền thông và toàn xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì An ninh Tổ quốc và Bình yên cuộc sống" giai đoạn 2026-2028. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại mỗi mùa giải, các tác phẩm báo chí chất lượng cao được phát hiện, tôn vinh và lan tỏa, qua đó khuyến khích các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nâng cao chất lượng, số lượng các tác phẩm báo chí về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống,” góp phần tuyên truyền sâu rộng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân.

Mùa giải 2026-2028, Ban tổ chức tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về công tác tuyên truyền các mặt hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; về vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Các tác phẩm có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giải báo chí "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2026-2028 dành cho các nhà báo, cộng tác viên là cán bộ, đảng viên và nhân dân (có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Việt Nam).

Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt; được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19/8/2025 đến hết ngày 31/3/2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động giải đến hết ngày 31/3/2028 (theo dấu bưu điện). Các tác phẩm tham dự giải gửi về địa chỉ: Cục Truyền thông Công an nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của báo chí Công an nhân dân và những đóng góp to lớn của các thế hệ người làm báo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, báo chí không chỉ là người đưa tin mà còn là người đồng hành, cổ vũ, lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng và khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Bằng khen cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về bảo vệ an ninh trật tự; trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, báo chí.

Cục Truyền thông Công an nhân dân trao Giấy khen tặng các cá nhân có các thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, báo chí./.

Bộ Công an phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì An ninh Tổ quốc và Bình yên cuộc sống" Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Gặp mặt Báo chí và phát động Giải báo chí toàn quốc về chủ đề "Vì An ninh Tổ quốc và Bình yên cuộc sống" giai đoạn 2026-2028.

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