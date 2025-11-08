Phát hiện 2 thi thể trong vụ sập tháp nhà máy nhiệt điện ở Hàn Quốc

Giới chức Hàn Quốc tối 7/11 xác nhận đã phát hiện thi thể 2 công nhân thiệt mạng trong vụ sập tháp nhà máy nhiệt điện tại thành phố Ulsan, Đông Nam nước này.

Sự cố xảy ra vào chiều 6/11, khi nhóm công nhân đang tháo dỡ một tháp nồi hơi bằng thép cao khoảng 60m thuộc khu nhà máy nhiệt điện đã ngừng hoạt động từ năm 2021 sau 40 năm vận hành.

Toàn bộ cấu trúc khổng lồ này bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người không kịp thoát.

Theo ông Kim Jeong Shik, quan chức Sở Cứu hỏa Ulsan, ít nhất 7 công nhân gặp nạn trong vụ sập này. Hai người đã được cứu sống. Dù được đưa đi cấp cứu, song 1 công nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ đã phát hiện 2 thi thể công nhân dưới đống đổ nát, trong khi công tác tìm kiếm những người còn lại vẫn đang được tích cực triển khai.

Ông Kim Jeong Shik cho biết lực lượng chức năng đã triển khai các thiết bị dò nhiệt, camera quét từ xa và chó nghiệp vụ nhằm xác định vị trí những người còn mắc kẹt.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp khó khăn do khu vực sập vẫn bất ổn về kết cấu, buộc đội cứu hộ phải tạm dừng vào sáng 7/11 để gia cố an toàn trước khi tiếp tục tìm kiếm.

Tổng thống Lee Jae Myung đã ra lệnh huy động toàn bộ nguồn lực cho công tác cứu hộ và yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Nguyên nhân vụ sập hiện đang được điều tra, song các chuyên gia cho rằng cấu trúc thép của tháp nồi hơi có thể đã bị suy yếu trong quá trình tháo dỡ.

Nhà chức trách dự kiến sẽ tiến hành đánh giá toàn bộ khu vực để ngăn ngừa những nguy cơ tiếp theo./.

