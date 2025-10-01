Phát lệnh báo động 1 trên hệ thống sông Thái Bình, Trà Lý

Ngày 1/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên đã phát công điện về việc phát lệnh báo động 1 trên hệ thống sông Thái Bình, sông Trà Lý.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên vừa có công điện gửi tới các sở, ngành và các xã, phường ven sông Trà Lý về việc phát lệnh báo động cấp 1 trên tuyến sông này.

Công điện nêu rõ, hiện nay, hồ Hòa Bình đang duy trì 2 cửa xả đáy; hồ Tuyên Quang đang xả 8 cửa xả đáy. Mực nước trên sông Trà Lý tại trạm Quyết Chiến lúc 13 giờ ngày 30/9 là 3,08 m (trên báo động cấp 1: 0,38m). Trong điều kiện các hồ thủy điện duy trì các cửa xả, mực nước thượng lưu trên các sông dự báo tiếp tục lên. Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên ra lệnh báo động cấp 1 trên sông Trà Lý.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên yêu cầu đối với các tuyến đê sông, đê cửa sông triền tả, hữu Trà Lý, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường và Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình chỉ đạo, thực hiện tuần tra, canh gác đê theo lệnh báo động cấp 1; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê điều, các đoạn đê địa chất xấu, các vị trí có đầm, ao sát chân để theo phương châm "4 tại chỗ."

Cắm vè theo dõi các kè xung yếu; kiểm tra các cống đã có quyết định cắm cừ dự phòng và các cống đã hoành triệt từ lâu, cống nào thực hiện chưa đạt yêu cầu chống lũ phải củng cố tu bổ ngay để đảm bảo an toàn cho đê. Thả phao dự phòng ở tất cả các cống dưới đê, đồng thời thực hiện nghiêm quy chế đóng, mở cống dưới đê trong mùa lũ bão theo quy định.

Các địa phương kiên quyết giải phóng các bãi vật liệu, hàng hóa ở bãi sông gây cản trở thoát lũ; triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, hoa màu, hàng hóa và tài sản ngoài bãi sông, các công trình đang thi công trên sông, ven sông; khẩn trương thu hoạch cây trồng, vật nuôi ở khu vực bãi thấp ven sông, cửa sông đã đến thời kỳ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại do việc xả lũ hồ chứa gây ra.

Cùng với đó, các sở ngành và các địa phương chủ động triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các công trình đê điều, chống tràn các vị trí đê thấp, đê bối, bờ bao tại các tuyến đê, đặc biệt là khu vực hạ du, cửa sông; đảm bảo an toàn cho người và tài sản ở khu vực bờ bao ven cửa sông đề phòng lũ kết hợp triều cường gây tràn, vỡ bờ bao, đê bối. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, trận giông lốc ngày 29/9 đã khiến 2 người tử vong và 11 người bị thương; 300 ngôi nhà, mái tôn bị hư hại; 28 cột điện và 1 trạm biến thế bị gãy, đổ; 250 cây lớn bị gãy, đổ. Toàn tỉnh có khoảng 870 ha lúa bị đổ, chiếm 0,9% diện tích.

Lãnh đạo xã An Phú kiểm tra việc đảm bảo an toàn cho các hộ nuôi cá lồng trên sông. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Ngày 1/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng đã phát công điện về việc phát lệnh báo động 1 trên hệ thống sông Thái Bình.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, thượng nguồn và trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to, trên diện rộng; hiện hồ thủy điện Hòa Bình đang mở 1 cửa xả đáy, lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên nhanh.

Mực nước đo được lúc 7 giờ ngày 1/10, tại các trạm thủy văn ở Bến Bình, Phả Lại, Cát Khê, Phú Lương đều cao hơn mức báo động 1 từ 0,27m đến 0,57m. Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 4,40m trên báo động 1 là 0,4m và tiếp tục lên.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường (có đê) và các ngành triển khai lực lượng, thực hiện tuần tra canh gác đê điều theo cấp báo động, phát hiện và xử lý kịp thời mọi diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống ngay từ giờ đầu.

Các lực lượng chức năng kiểm tra việc đóng kín các cống dưới đê; thực hiện nghiêm quy định về đóng, mở cống dưới đê trong mùa lũ. Đối với các cống còn có nhu cầu tiêu úng ngập thì phải thường trực tại cống 24/24h, đóng kín ngay khi mực nước sông ngoài cân bằng với mực nước trong đồng.

Các cơ quan hữu quan và lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ các công trình tu bổ đê điều vừa hoàn thành, các trọng điểm xung yếu về đê điều, đặc biệt là các cống qua đê, rà soát công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “bốn tại chỗ," khi cần huy động được ngay. Thực hiện nghiêm việc quản lý chặt chẽ các bến bãi ở bãi sông và phương tiện đi trên đê, kiểm tra, thực hiện ngay việc di chuyển phương tiện sản xuất, thanh thải các vật cản lũ ở bãi sông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các công ty khai thác công trình thủy lợi chủ động vận hành các trạm bơm, cống tiêu để tiêu rút nước đệm phòng chống úng lụt, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện rà soát, kiểm tra các công trình thủy lợi xuống cấp, tập trung khắc phục ngay các sự cố công trình để phục vụ bơm tiêu úng; triển khai các phương án bảo đảm an toàn các cống dưới đê, phương án phòng chống úng đối với các công trình trọng điểm, khu vực ngập.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường đến nay, toàn bộ các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố gồm: 662 cống dưới đê, 1.840 trạm bơm; 68 hồ chứa nước, 19.958 km kênh mương các loại được bảo đảm an toàn./.

