Phạt tù cựu giảng viên đại học lừa đảo xin học, xin việc

Ngày 22/10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Đức Thịnh (sinh năm 1953, cựu giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Trước phiên tòa này, tháng 3/2005, bị cáo Thịnh từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”; tháng 4/2024, bị cáo Thịnh bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, năm 1992, bị cáo Đinh Đức Thịnh là giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội và nghỉ hưu vào năm 2004. Tuy nhiên, từ năm 2013-2020, Thịnh vẫn giới thiệu và đưa ra các thông tin gian dối với mọi người về việc bị cáo vẫn đang đi dạy học ở nhiều trường đại học ở Hà Nội, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo ngành y tế, bệnh viện, ngân hàng, các trường đại học trong ngành công an.

Từ đó, bị cáo Thịnh hứa hẹn xin học, xin vào biên chế bệnh viện, xin vào làm việc tại ngân hàng... để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ, cả tin.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2013, ông K (sinh năm 1957, ở Hà Nội) quen biết Thịnh và được bị cáo giới thiệu rằng có thể xin cho con cháu ông K vào học tại các trường trong ngành Công an với chi phí 300 triệu đồng/người.

Tin lời Thịnh, ông K đã nói lại thông tin trên cho ông H (sinh năm 1970) để ông H xin cho con gái vào học tại Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an Nhân dân và nói với ông Q (sinh năm 1972) để xin cho con trai vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát trại giam - Bộ Công an.

Tháng 6/2013, ông H và ông Q mỗi người đưa cho ông K 300 triệu đồng để ông K chuyển tiền cho bị cáo Thịnh nhờ “chạy trường.” Sau khi nhận tiền, hết thời hạn thỏa thuận, Thịnh không xin được học cho người nhà ông H và ông Q. Biết Thịnh có hành vi lừa đảo, ông K đã làm đơn tố cáo Thịnh đến Cơ quan Công an.

Với cùng thủ đoạn đó, năm 2015, Thịnh quen biết anh T (sinh năm 1989, ở quận Long Biên cũ, Hà Nội). Khi đó bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc đang dạy ở một số trường đại học nên có nhiều quan hệ, có thể xin việc được cho một số người vào làm tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội với chi phí vài trăm triệu đồng.

Qua nhiều cầu thông tin, có 4 bị hại đưa tổng số hơn 2 tỷ đồng qua các khâu trung gian để nhờ Thịnh xin việc làm hộ lý tại các bệnh viện. Sau khi nhận tiền và hồ sơ xin việc của 4 bị hại này, Thịnh hẹn gặp và yêu cầu họ phải học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ từ 3-6 tháng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhằm kéo dài thời gian.

Khoảng đầu tháng 6/2017, Thịnh nhờ người nộp hồ sơ tuyển hộ lý tới các bệnh viện, nhưng do không có đợt tuyển dụng cán bộ nên cả 4 bộ hồ sơ trên đều bị trả lại.

Sau khi 4 bị hại học xong các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, Thịnh nhờ người làm giả Quyết định về việc tiếp nhận người vào làm việc rồi chụp ảnh gửi đến các bị hại. Vụ việc bị phát hiện và các bị hại đã làm đơn tố giác Thịnh ra Cơ quan Công an./.

