Philippines ghi nhận gần 4.000 dư chấn sau trận động đất mạnh

Tính đến 8 giờ ngày 3/10, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines đã ghi nhận 3.952 dư chấn, với cường độ từ 1-5, sau trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra tối 30/9 ở khu vực phía Bắc đảo Cebu (miền Trung Philippines).

Trong khi đó, theo dữ liệu mới nhất của Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh đã được điều chỉnh giảm từ 72 xuống còn 68 người, trong khi số người bị thương tăng lên 559 người.

Trận động đất ảnh hưởng đến 80.595 gia đình, tương đương 366.360 người, làm hư hại 5.013 ngôi nhà và 335 cơ sở hạ tầng.

Chính phủ Philippines ngày 2/10 đã thông báo dừng các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn.

Trong khi đó, tại Indonesia, số người thiệt mạng trong vụ sập trường học đã tăng lên 7 người, sau khi đội cứu nạn tìm thấy thêm 2 thi thể.

Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ sập đang được tiếp tục tiến hành, nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy chất lượng xây dựng kém.

Theo một quan chức cứu hộ địa phương, một phần của tòa nhà trường nội trú ở thị trấn Sidoarjo đã bất ngờ đổ sập chiều 29/9 khi các học sinh đang tập trung cầu nguyện, khiến 59 người bị mắc kẹt.

Công tác cứu nạn rất phức tạp vì rung lắc tại một điểm có thể gây ảnh hưởng đến nơi khác trong khu vực.

Gia đình các nạn nhân đã đồng ý về việc sử dụng thiết bị hạng nặng để tìm kiếm.

Ít nhất 1 cần cẩu đã được triển khai để dọn dẹp đống đổ nát và dự kiến sẽ có thêm nhiều cần cẩu khác được huy động để đẩy nhanh nỗ lực cứu hộ, cứu nạn trong bối cảnh đã quá 72 giờ./.

