Quảng Bình: Bắt nữ đối tượng bị truy nã quốc tế sau 3 năm lẩn trốn

Đối tượng Lê Thị Diễm My bị bắt khi vừa chuẩn bị làm thủ tục về Việt Nam. (Nguồn: Công an Quảng bình)

Ngày 21/1, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết đơn vị đã phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Nội Bài (Hà Nội) bắt giữ nữ đối tượng bị truy nã quốc tế Lê Thị Diễm My (sinh năm 1994, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) sau 3 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Trước đó, đối tượng Lê Thị Diễm My có liên quan đến vụ đánh bạc trên địa bàn huyện Quảng Trạch vào tháng 1/2021.

Tuy nhiên, đối tượng đã trốn ra nước ngoài, tạo nhiều vỏ bọc, thường xuyên thay đổi nơi cư trú để tránh bị xử lý hành vi phạm tội.

Để kịp thời truy bắt, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Interpol ban hành Lệnh truy nã Quốc tế đối với đối tượng.

Nắm được di biến động của đối tượng, Công an huyện Quảng Trạch đã phối hợp sử dụng liên hoàn nhiều biện pháp nghiệp vụ “kéo” đối tượng nhập cảnh về Việt Nam.

Trong đêm 19/1, Công an huyện Quảng Trạch đã lập tổ công tác di chuyển hơn 500km, đón lõng, bắt đối tượng tại sân bay Nội Bài sau 3 năm lẩn trốn ở Nhật Bản.

Hiện Công an huyện Quảng Trạch đã di lý đối tượng về địa phương để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.



