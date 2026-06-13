Quảng Ninh khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mang thai hộ

Ngày 13/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) thông tin, đơn vị vừa phát hiện đối tượng có hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại có dấu hiệu hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để kết nối người có nhu cầu mang thai hộ, bán trứng với những người có nhu cầu tìm người mang thai hộ, mua trứng nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra xác định, N.T.H (sinh năm 1998, trú tại phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng đứng ra tổ chức, điều hành hoạt động môi giới mang thai hộ và mua, bán trứng trái quy định nhằm hưởng lợi bất chính.

Với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, N.T.H lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok để tìm kiếm, kết nối những người có nhu cầu mang thai hộ, hiến trứng với những người có nhu cầu tìm người mang thai hộ. Đối tượng đứng ra trung gian thỏa thuận chi phí, môi giới các giao dịch, bố trí nơi ăn ở, chăm sóc những người tham gia mang thai hộ, bán trứng và hưởng lợi bất chính từ các giao dịch này.

Tại thời điểm bị phát hiện, N.T.H đã tổ chức cho ít nhất 6 trường hợp hiến trứng và mang thai hộ vì mục đích thương mại nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với N.T.H về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra mở rộng./.

Lừa đảo mang thai hộ để chiếm đoạt tiền tỷ của người hiếm muộn Đối tượng đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu mình có khả năng tìm người hiến trứng, mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cho cặp vợ chồng hiếm muộn, người đơn thân muốn có con.

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