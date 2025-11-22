Quảng Trị: Đã tìm thấy thi thể lái xe container bị lũ cuốn trôi

Tối 22/11, Ủy ban Nhân dân xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết các lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thi thể lái xe container trên sông Đakrông sau nhiều ngày tìm kiếm.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng nhận được thông tin từ người dân đã tìm thấy 1 thi thể trên sông Đakrông thuộc km24, đoạn qua thôn Pa Hy, xã Đakrông.

Theo thông tin ban đầu, thi thể này được xác nhận là ông N.V.T. (sinh năm 1977), trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. Vị trí phát hiện thi thể cách nơi gặp nạn hơn 30km.

Hiện, các lực lượng chức năng đang thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân đem về mai táng theo phong tục của địa phương.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 17/11, ông N.V.T. điều khiển xe container chở than, đi từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay (xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị) về Quốc lộ 9.

Khi vượt qua cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay), do nước lũ từ trên thượng nguồn chảy xiết, lúc này xe container đã qua được nửa đường thì bị lũ cuốn trôi đầu xe về phía sông. Lái xe trèo ra khỏi cabin lên thành xe chờ ứng cứu.

Khoảng 15 phút sau, toàn bộ xe đã bị lật cách cầu 20m, tài xế bị nước cuốn trôi. Các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực và phương tiện để tìm kiếm suốt nhiều ngày liền./.

