Tây Ninh: Thưởng đột xuất cho lực lượng triệt phá vụ cướp tại huyện Bến Cầu

Ngày 25/3, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho lực lượng tham gia triệt phá nhanh vụ cướp hơn 2,2 triệu USD, xảy ra tại huyện Bến Cầu.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự; 10 triệu đồng cho Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, thuộc Công an tỉnh Tây Ninh.

Việc trao thưởng nhằm động viên các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã quyết liệt đấu tranh, nhanh chóng xác định đối tượng gây án, phối hợp kịp thời với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh, thành phố truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ cướp.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, ngày 24/3, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 3 đối tượng chính trong vụ án “Cướp tài sản,” với số tiền 2.281.700 USD, xảy ra tại địa bàn huyện Bến Cầu, khi các đối tượng này đang trốn tại thôn Nông Trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đào Xuân Lộc (sinh năm 1991, cư trú tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1993, cư trú tại phường Bích Đào, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (sinh năm 1993, cư trú tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Cụ thể, vào lúc 17 giờ ngày 11/3/2025, Phạm Lý Phương (sinh năm 1991, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), cùng với bà Phan Thị Mỹ L (ngụ phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh trình báo đối tượng Phạm Lý Phương đã câu kết với một số đối tượng khác cướp tài sản của bà L, với số tiền là 2.281.700 USD, tại khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận.

Ngày 15/3, các tổ truy xét đã bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Bình (sinh năm 1988, cư trú tại 39, Nguyễn Trường Tộ, Tổ 2, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; nơi ở hiện tại là số 84/28 Huỳnh Khương An, Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) tại một khách sạn thuộc khu đô thị mới Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội), thu giữ 1.959.800 USD - là tang vật của vụ án do các đối tượng cướp tài sản, sắp xếp cho Bình ra Hà Nội nhận tiền.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản và che giấu tội phạm.”

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Lý Phương về tội “Cướp tài sản”; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lê Nguyên Bình về tội “Che giấu tội phạm.”

Trong ngày 20/3, căn cứ kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Duy là các đối tượng chính trong vụ án về tội “Cướp tài sản.”

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ./.

