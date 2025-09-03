Tehran Times đăng bài viết của Đại sứ về hành trình phi thường của Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), tờ Tehran Times đã đăng bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc với tựa đề "Việt Nam - 80 năm hành trình vì độc lập dân tộc, hòa bình và phát triển" giới thiệu về hành trình 80 năm đấu tranh giành độc lập, bảo vệ hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam.

Bài viết đã điểm lại những mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam trong suốt 80 năm. Năm 1945, khi phong trào cách mạng Việt Nam đang lên đến đỉnh cao, nhân dân Việt Nam đã nắm bắt thời cơ để đứng lên giành lại chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám. Ngày 2/9/1945, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong công cuộc giải phóng dân tộc.

Trong chín năm gian khổ (1945-1954), quân và dân Việt Nam đã tiến hành cuộc kháng chiến anh dũng, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" (7/5/1954), buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva, công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chấm dứt gần một thế kỷ đô hộ của thực dân Pháp ở Việt Nam. Tuy nhiên, Mỹ đã nhanh chóng thay thế Pháp, thiết lập chế độ bù nhìn ở miền Nam với âm mưu chia cắt đất nước Việt Nam.

Trước muôn vàn khó khăn, thử thách, nhân dân Việt Nam đã thể hiện ý chí kiên cường, lòng yêu nước nồng nàn và tình yêu hòa bình cháy bỏng, đồng lòng, anh dũng chiến đấu chống ngoại xâm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Vào ngày 27/1/1973, Mỹ đã buộc phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Quân và dân Việt Nam đã mở cuộc tổng tiến công lật đổ chế độ bù nhìn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Đây là một chiến thắng vĩ đại, mở ra một kỷ nguyên mới của độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, chiến tranh đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề, với nền kinh tế bị tàn phá, lạc hậu và nghèo đói. Trong bối cảnh đó, với tinh thần tự lực, tự cường, Việt Nam đã xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn chiến tranh, từng bước vượt qua khủng hoảng, phá vỡ vòng vây, mở cửa và hội nhập quốc tế, vững bước xây dựng đất nước phồn vinh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Năm 1986, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI đã thông qua một quyết định lịch sử, khởi xướng đường lối Đổi Mới. Đây là một chương trình cải cách toàn diện, chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, trao quyền tự chủ cho nông dân, mở cửa kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, thực hiện chính sách thân thiện với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị.

Trong 40 năm thực hiện con đường Đổi Mới, Việt Nam đã trở thành một quốc gia đang phát triển và hội nhập sâu rộng vào nền chính trị, kinh tế toàn cầu. Việt Nam đã giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, kiên trì thực hiện chính sách quốc phòng "Bốn không."

Trên trường quốc tế, Việt Nam luôn là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình bền vững ở châu Á và trên thế giới. Việt Nam hiện duy trì quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với hàng chục quốc gia, trong đó có cả năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức quốc tế.

Từ năm 1986-2024, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam tăng trưởng trung bình 6-7%/năm, từ 8 tỷ USD lên 476,3 tỷ USD, gấp gần 60 lần. GDP bình quân đầu người tăng từ dưới 74 USD lên 4.700 USD, gấp 63 lần. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 520 tỷ USD từ 151 quốc gia và vùng lãnh thổ trong giai đoạn 1987-2025. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 60% xuống chỉ còn 1,93% (theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc). Trong 40 năm qua, Việt Nam luôn cân bằng giữa mục tiêu phát triển với công bằng xã hội, đảm bảo "không một người dân nào bị bỏ lại phía sau."

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam xếp thứ 32 toàn cầu, với tổng kim ngạch thương mại quốc tế vượt 786 tỷ USD. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam xếp thứ 32 toàn cầu, với tổng kim ngạch thương mại quốc tế vượt 786 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới.

Việt Nam dẫn đầu thế giới về xuất khẩu hạt điều và hạt tiêu; thứ hai về càphê, giày dép và đồ nội thất; và thứ ba về xuất khẩu gạo và hàng may mặc. Việt Nam xếp thứ 71/193 quốc gia về Chỉ số Phát triển Chính phủ Điện tử (EGDI) của Liên hợp quốc, với nền kinh tế số chiếm 18,3% GDP.

Giá trị thương hiệu quốc gia tăng lên 507 tỷ USD, xếp thứ 32 toàn cầu. Việt Nam đã được công nhận là "Điểm đến Di sản Hàng đầu Thế giới" trong nhiều năm liên tiếp. Năm 2024, Việt Nam đón 17,5 triệu lượt khách quốc tế và đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách vào năm 2025.

Từ năm 2024, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, bước vào "kỷ nguyên vươn mình" mang tính quyết định để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Để đạt được mục tiêu này, chỉ riêng trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam đã tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực ngân sách bằng cách giảm số lượng bộ, ngành trung ương từ 22 xuống còn 17, sáp nhập 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh thành 34, đồng thời thiết lập hệ thống chính quyền địa phương hai cấp trên toàn quốc, qua đó cắt giảm khoảng 100.000 vị trí công chức, viên chức hành chính.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là "những đột phá chiến lược." Việt Nam đã áp dụng mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Khu vực tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân.

Chuyển đổi xanh được coi là xu hướng tất yếu, với mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm 28-36% GDP vào năm 2030 và 75% vào năm 2050.

Về an sinh xã hội, Việt Nam đã miễn học phí cho tất cả học sinh từ bậc mẫu giáo đến trung học phổ thông công lập, xây dựng lại 330.000 căn nhà xuống cấp và đang xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Đến năm 2030, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho toàn dân.

Về quan hệ Việt Nam-Iran, bài viết khẳng định hai nước có quan hệ truyền thống hữu nghị, nhấn mạnh rằng Việt Nam và Iran có nhiều điểm tương đồng khi cả hai nước đều giữ vị trí địa chính trị quan trọng ở Đông Nam Á và Trung Đông. Hai nước có tiềm năng hợp tác to lớn. Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Iran trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, hành trình 80 năm đấu tranh giành độc lập và kiến thiết đất nước đã khẳng định nhân dân Việt Nam luôn khao khát độc lập, tự do, nuôi dưỡng lòng yêu nước nồng nàn, tình yêu hòa bình cháy bỏng, tinh thần kiên cường, tự cường vượt lên nghịch cảnh, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Việt Nam mong muốn đóng góp hết mình vào việc bảo vệ và vun đắp hòa bình.

Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, mong muốn tiếp tục học hỏi, tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm phát triển với thế giới, trong đó có Iran, nhằm góp phần xây dựng một tương lai hòa bình, thống nhất và thịnh vượng cho nhân loại, cho mỗi quốc gia và mỗi cá nhân trên hành tinh tươi đẹp này./.

