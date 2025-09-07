Thái tử Saudi Arabia cảnh báo Israel về kế hoạch sáp nhập một phần Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ngày 6/9 cho biết bất kỳ hành động sáp nhập nào của Israel tại Bờ Tây cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Thái tử Mohammed bin Salman đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed tại thủ đô Riyadh, người cũng từng đưa ra cảnh báo tương tự khi khẳng định việc sáp nhập Bờ Tây là “lằn ranh đỏ” có thể khiến UAE rút khỏi Hiệp định Abraham, thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và một số quốc gia Arab vùng Vịnh.

Theo một nguồn tin từ Hoàng gia Saudi Arabia, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng nếu Israel tiến hành sáp nhập Bờ Tây, việc rút khỏi Hiệp định Abraham là điều hoàn toàn có thể xảy ra và cơ hội bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia sẽ “chết yểu”./.

