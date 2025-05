Thanh Hóa: Phát hiện, tiêu hủy gần 5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường cơ động, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương Thanh Hóa phát hiện, tiêu hủy gần 5 tấn thực phẩm là da trâu, da bò chưa qua sơ chế, không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 47B, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện xe ôtô tải 36C-453.73 do Lê Văn Lương (sinh năm 1987, ở xã Tế Thắng, huyện Nông Cống), điều khiển, lưu thông theo hướng từ huyện Nông Cống đi huyện Triệu Sơn có dấu hiệu vi phạm hành chính nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có lượng lớn hàng hóa gồm da trâu, da bò chưa qua sơ chế, không rõ nguồn gốc xuất xứ với trọng lượng gần 5 tấn.

Sau khi phát hiện số thực phẩm trên, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp Đội Quản lý thị trường cơ động, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương Thanh Hóa lập biên bản vi phạm hành chính và tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm trên theo quy định của pháp luật…/.

