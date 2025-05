Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt nghi can phóng hỏa nhà trọ làm 3 người tử vong

Chiều 11/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Minh Trung (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Bình Phước) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Đây là nghi can trong vụ đổ xăng, phóng hỏa khiến 3 người tử vong tại nhà trọ trên đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức vào sáng 10/5.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 10/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 4/11, đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức do bà N.T.T (48 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) thuê trọ và cư trú từ khoảng năm 2020 đến nay.

Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau gần 30 phút.

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng xác định bà N.T.T tử vong tại hiện trường, ông N.H (50 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, anh H.A.D (23 tuổi, cư trú tại nhà trọ trên) tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khẩn trương khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh nguyên nhân cháy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện các dấu hiệu nghi vấn nguyên nhân vụ cháy do một đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét theo các dấu vết đối tượng để lại tại hiện trường, sau gần 11 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Huỳnh Minh Trung khi đang trốn tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Huỳnh Minh Trung khai nhận do nghi ngờ bà T có quan hệ với người đàn ông khác nên đã nảy sinh ý định giết bà T.

Sáng 10/5, Huỳnh Minh Trung một mình điều khiển xe môtô biển kiểm soát 93L1-351.88 chở theo 2 bình nhựa chứa đầy xăng (tổng cộng khoảng 7 lít xăng) từ nhà đối tượng tại khu phố 3, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến nhà trọ của bà N.T.T.

Sau đó, Trung cầm 1 bình nhựa mở nắp rồi hất xăng vào phòng khách, cầm bật lửa chuẩn bị sẵn từ trước rồi bật gây cháy, lửa bùng phát và lan rộng.

Huỳnh Minh Trung tiếp tục quay ra cửa cầm túi màu xanh bên trong đựng bình nhựa xăng còn lại ném vào hiện trường đang cháy rồi rời khỏi hiện trường, điều khiển xe máy về Bình Phước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật./.

