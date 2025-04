Thành phố Hồ Chí Minh: Đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại lễ 30/4​

Nhằm kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến sức khỏe cũng như các sự cố có thể xảy ra trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện bộ/ngành trên địa bàn đã lên phương án chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp cứu.

Bệnh viện Quân y 175 đã bố trí 17 thành viên, gồm bác sỹ, điều dưỡng, tài xế và cán bộ hậu cần, chia thành 3 ê-kíp ở 3 khu vực khác nhau trong khuôn viên Lễ kỷ niệm. Các ê-kíp hỗ trợ nhau từ trong ra ngoài, sẵn sàng xử lý các tình huống cấp cứu, sự cố nếu không may xảy ra như cháy nổ, sập khán đài…Ê-kíp đầu tiên túc trực tại 12 lều y tế, đảm bảo cấp cứu cho các chiến sỹ và người tham gia diễu binh, diễu hành.

Ê-kíp thứ hai túc trực bên xe cứu thương dã chiến được trang bị đầy đủ như một phòng cấp cứu mini với máy thở, máy sốc điện, monitor theo dõi… Ê-kíp thứ 3 trực tại trạm y tế dã chiến ở Viện Vật lý Y sinh học gần khán đài. Trạm bố trí 15 giường bệnh, làm nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại và sàng lọc bệnh nhân ngay tại chỗ. Trường hợp nặng sẽ được chuyển sang khu vực hồi sức cấp cứu chuyên sâu để theo dõi.

Bệnh viện Thống Nhất cũng triển khai 4 tổ y tế ngoại viện, đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm. Bệnh viện chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, giường bệnh, vật tư và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác điều trị.

Ngoài ra, bệnh viện đã thành lập 3 tổ cấp cứu thảm họa và 2 tổ phản ứng nhanh luôn trong trạng thái sẵn sàng túc trực, đảm bảo khả năng ứng phó nhanh chóng và hiệu quả khi có tình huống phát sinh.

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã chuẩn bị thiết bị y tế, thuốc và giường bệnh, nguồn máu, 2 đội xe cứu thương dự phòng đáp ứng công tác y tế nếu có sự cố xảy ra.

Bệnh viện cũng đã chuẩn bị một số khu vực với 15-20 giường bệnh để đảm bảo công tác cấp cứu cho người dân, chiến sỹ tham gia diễu binh, diễu hành. Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy còn bố trí thêm đội cấp cứu VIP dành cho các cán bộ lãnh đạo, lão thành cách mạng do trưởng, phó khoa chuyên môn phụ trách.

Trong khi đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trong và ngoài công lập phối hợp với lực lượng y tế của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất trong nhiệm vụ chăm lo sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo, đoàn đại biểu, đoàn diễu binh, diễu hành, du khách và toàn thể nhân dân tham gia các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng triển khai các kịch bản cấp cứu ngoài cộng đồng để chủ động ứng phó. Cụ thể, Trung tâm Cấp cứu 115 phối hợp chặt chẽ với Cục Quân y, các bệnh viện bộ/ngành bố trí lực lượng và có phương án cấp cứu chặt chẽ theo 3 vùng (tại chỗ - khu vực khán đài, vùng đệm, dự phòng), thiết kế luồng di chuyển cấp cứu phù hợp với điều kiện thực tế của từng bệnh viện và hệ thống giao thông hiện hành, đảm bảo đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Trung tâm Cấp cứu 115 cùng 44 trạm cấp cứu vệ tinh sẵn sàng các xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị, thuốc cấp cứu cho công tác cấp cứu người dân trong cộng đồng, huy động thêm 20 xe cấp cứu 2 bánh tham gia ứng trực tại vùng đệm sẵn sàng cho tình huống cấp cứu khu vực đông người xe cứu thương khó tiếp cận hiện trường. Sở Y tế đề nghị 146 điểm sơ cứu của Hội chữ thập đỏ sẵn sàng phục vụ công tác sơ cứu trong ngày 30/4.

Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra các chuỗi sự kiện, hoạt động của Lễ kỷ niệm; phối hợp với các cơ sở y tế, Sở An toàn thực phẩm thực hiện nghiêm kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm từ khâu thu mua nguyên liệu ban đầu đến quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm; đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại khách sạn, cơ sở lưu trú, địa điểm tổ chức hội nghị và các hoạt động kỷ niệm.

Các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố cũng được yêu cầu phân công, bố trí lực lượng tham gia thường trực các tổ y tế tại điểm diễu binh, diễu hành theo sơ đồ phân bổ; đồng thời, rà soát, bổ sung đầy đủ thuốc, trang thiết bị y tế, bố trí lực lượng tại đơn vị, sẵn sàng tiếp nhận điều trị khi cần thiết. Ngoài ra, phân công nhân viên y tế ứng trực cho những tình huống khi được yêu cầu tăng cường cho công tác cấp cứu ngoại viện./.

