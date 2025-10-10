Thị trường nông sản thiếu thông tin vì Chính phủ Mỹ đóng cửa

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã khiến hoạt động công bố các dữ liệu quan trọng đối với thị trường ngũ cốc và đậu tương toàn cầu bị gián đoạn, đẩy các thương nhân hàng hóa và nông dân vào tình thế "mù thông tin."

Toàn ngành nông nghiệp phụ thuộc vào các báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) để định giá và phòng hộ rủi ro cho một loạt hàng hóa, từ ngô, đậu tương đến gia súc, gia cầm.

Tình trạng thiếu hụt thông tin lần này diễn ra vào một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với nông dân Mỹ, khi họ đang phải đối mặt với giá ngũ cốc thấp và thiệt hại đối với các cánh đồng ngô và đậu tương do thời tiết khô hạn và dịch bệnh.

Trong khi đó, cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đã khiến nhà nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới này không mua hàng của Mỹ. Các thương nhân đã theo dõi sát sao mọi tín hiệu về một thỏa thuận, nhưng USDA hiện không xác nhận các thương vụ xuất khẩu như thường lệ.

Các báo cáo quan trọng bị tạm dừng bao gồm báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần, thông báo bán hàng hàng ngày, đặc biệt là Báo cáo cung cầu nông sản thế giới (WASDE) hàng tháng vốn dự kiến công bố vào ngày 9/10.

Báo cáo này sẽ cung cấp những cập nhật quan trọng về sản lượng ngô, đậu tương của Mỹ và nhu cầu toàn cầu. Ngoài ra, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đã ngừng công bố dữ liệu hàng tuần về lệnh giao dịch của các nhà đầu cơ trên thị trường.

Theo giới phân tích, các đợt đóng cửa chính phủ trước đây ít gây gián đoạn hơn vì chúng thường xảy ra sau mùa thu hoạch. Khi thiếu vắng các cập nhật chính thức, các nhà đầu tư phải dựa vào việc trao đổi với nông dân, nghiên cứu hình ảnh vệ tinh và tập trung vào các diễn biến kỹ thuật trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT). Tuy nhiên, khoảng trống dữ liệu này đã dẫn đến tình trạng thiếu minh bạch và một sân chơi không bình đẳng.

Theo một số thương nhân, các tập đoàn ngũ cốc lớn như Cargill, Bunge Global và Archer-Daniels-Midland có lợi thế hơn so với các công ty nhỏ nhờ nắm giữ lượng lớn ngũ cốc dự trữ và dữ liệu độc quyền.

Ông Ole Houe, Giám đốc dịch vụ tư vấn tại công ty môi giới đầu tư IKON Commodities cho biết sự gián đoạn này ảnh hưởng nặng nề nhất đến các thương nhân Mỹ, vì nhà đầu tư ở châu Á, Nam Mỹ và châu Âu có các nguồn dữ liệu khác.

Các thương nhân cho biết họ có thể cầm cự qua tháng 10 mà không cần dữ liệu hàng tháng của USDA vì ai cũng biết vụ thu hoạch của Mỹ năm nay rất lớn. Nhưng họ có thể đối mặt với một cú sốc khi các cập nhật được nối lại.

Bà Erica Maedke, Phó Chủ tịch của công ty phân tích Ever.Ag Insights nói rằng toàn bộ ngành ngũ cốc đều theo dõi báo cáo WASDE và cảnh báo rằng tất cả các ước tính sẽ đều sai lệch vào tháng sau. Bà ví von tình hình hiện tại giống như thị trường thấy được một phần nhỏ của cả con voi lớn, nhưng các báo cáo của USDA mới cung cấp bức tranh toàn cảnh.

Các công ty tư nhân như StoneX và S&P Global Commodity Insights đã đưa ra ước tính sản lượng của riêng họ, cho thấy năng suất ngô thấp hơn. Tuy nhiên, số liệu của USDA được tổng hợp từ hình ảnh vệ tinh, khảo sát nông dân và mẫu thực địa vẫn là tiêu chuẩn của ngành.

Chuyên gia Diana Klemme thuộc công ty tư vấn Grain Service Corporation kết luận rằng những con số do USDA cung cấp nhìn chung là khách quan nhất. Dù các số liệu không phải lúc nào cũng đúng, nhưng thị trường giao dịch dựa trên những báo cáo này và ngành nông nghiệp đang rất "nhớ" chúng./.

