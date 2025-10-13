Thời tiết ngày 13/10: Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 13/10, khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông.

Lượng mưa tại khu vực Đông Bắc Bộ dự báo đạt 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Khu vực Thanh Hóa-Hà Tĩnh lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn hơn 70mm/3h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngày và đêm 13/10, khu vực từ Quảng Trị-Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Dự báo tác động mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Khuyến cáo người dân khu vực chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo, chủ động phòng tránh thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực cụ thể như sau:

Thủ đô Hà Nội

- Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Huế

- Phía Bắc chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

Bắc Bộ sắp có mưa, sẽ ngập úng cục bộ nhưng không gây lũ trên sông Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió Đông, trong khoảng từ ngày 13 đến 15/10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.