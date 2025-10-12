Bắc Bộ sắp có mưa, sẽ ngập úng cục bộ nhưng không gây lũ trên sông

Chiều 12/10, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió Đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 15/10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

Cảnh báo, tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, các khu vực trũng thấp có thể kéo dài từ 1-2 ngày tới.

Ông Mai Văn Khiên lưu ý, dự báo lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50mm, nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp. Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30–50mm/giờ, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ liên tục theo dõi, cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn và cực ngắn (trước 1-3 giờ) để kịp thời cảnh báo cho người dân và chính quyền địa phương nếu có diễn biến bất thường,

Cảnh báo lũ khẩn trên sông Thương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 30 phút ngày 12/10 đến 3 giờ 30 phút ngày 13/10, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội. Các địa phương chịu ảnh hưởng đề phòng ô nhiễm môi trường và dịch bệnh đối với các vùng nước lũ đã rút.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Văn Đại lưu ý.

Nhiều vùng biển có gió giật mạnh, sóng cao

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 12 và ngày 13/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực đêm 12/10, ngày 13/10:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. C

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều13/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hà Nội, đêm có mưa rào vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều13/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam (từ Quảng Trị đến Huế) có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

